Скандалы: Две Кристины

Близкие Кристины Лисиной, более известной как актриса фильмов для взрослых Kris the foxx, расходятся не только в версиях её гибели, но и в обстоятельствах жизни

Её тело нашли 29 июня у многоэтажки в Невском районе Петербурга. Молодой человек девушки и её сестра в разговоре с «Фонтанкой» описывают двух разных людей. Кристине Лисиной было 23 года. Она родилась в Минусинске. Младенцем попала в дом ребенка. Когда ей исполнился год, её удочерили. И до 18 лет она жила в приемной семье. Училась в музыкальной школе, закончила колледж по направлению туризм и вместе с подругой в 2019-м переехала в Петербург. Девушки устроились работать в банк, но Кристина, как она потом признавалась в интервью, проработала там дней пять. Миловидная брюнетка нашла себя в порнобизнесе. Была успешна, как говорят знатоки, под именем Kris the foxx. Работала на таких грандов кино для взрослых, как Пьер Вудман и Рокко Сиффреди.

Сестра Крис Мария (она также была удочерена и жила в одной семье с Кристиной) в разговоре с «Фонтанкой» говорит, что ни она, ни их мать Лисину за съемки в порно не осуждали, посчитав это её выбором. Сестры часто созванивались за эти два года. Разговаривали они и за несколько часов до трагедии.

«Кристина решила выйти из этого бизнеса. Она рассказывала, что купила квартиру за 15 миллионов в центре Петербурга, собиралась пойти учиться на психолога и открыть свой салон красоты», — рассказывает Мария.

По словам девушки, полгода назад она начала встречаться с молодым человеком Рустамом и вскоре они съехались. Парень занимался музыкой, и Кристина уверяла, что помогает ему финансово. По крайней мере, так она рассказывала Марии. Иногда, по словам сестры, пара ссорилась из-за навязчивой тотальной опеки со стороны парня.

Во время последнего разговора за несколько часов до трагедии девушки обсуждали название салона красоты, который по примеру сестры собиралась открыть и Мария. Кристина также рассказывала ей, что собирается приехать в Минусинск, чтобы встретиться с сестрой и приемной матерью. И якобы уже даже купила им подарки.

А 30 июня с телефона Кристины раздался звонок. Звонил Рустам, который и сообщил Марии о смерти Лисиной. Девушка уверяет, что молодой человек не был с ней вежлив и даже предостерегал её от приезда в Петербург на похороны — мол, только он один близкий человек для сироты Кристины.

Несколько дней Мария переписывалась с Рустамом. И общение действительно было далеко от дружественного тона (сканы переписки есть в распоряжении редакции). В частности, молодой человек уверял, что Мария не знала, как на самом деле жила Кристина, и просил ему больше не писать, под угрозой её блокирования в Сети.

Сам Рустам в переписке в «Фонтанкой» заверил, что ждет сестру на похороны девушки. По его словам, никакой квартиры его девушка не покупала. Она была домохозяйкой и находилась на его обеспечении. Она действительно покончила с порно после встречи с ним и жила обычной жизнью.

Нашим коллегам Рустам уже говорил, что у Лисиной были проблемы с психикой, она якобы страдала депрессиями и не раз высказывала намерение покончить с собой.

Вечером накануне трагедии, когда парень, по его словам, вернулся домой, она не спала, а утром ушла до того, как он проснулся. За день до этого, по его словам, Рустам перевел ей деньги на косметические процедуры и думал, что она на них и пошла. Только телефон забыла дома.

По словам молодого человека, девушка не поддерживала тесных отношений с приемной матерью. А когда ей позвонили сообщить о смерти дочери, мать вообще не взяла трубку.

Татьяна Востроилова