 

Умер знаменитый музыкант Дживан Гаспарян

06.07.2021, 13:52, Разное
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Известный во всём мире благодаря своей игре на дудуке армянский музыкант Дживан Гаспарян скончался во вторник. Артисту было 92 года.

О смерти Гаспаряна рассказал в социальных сетях его внук, Дживан Гаспарян-младший, который также исполняет музыку. Мужчина отметил, что его дедушка был не только иконой в мире музыки, но и “красивой душой”.

“Мне очень жаль писать о моей большой утрате. Пусть Бог хранит хоукита в светлом небе”, – передаёт Пятый канал слова внука артиста.



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