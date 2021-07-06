Умер знаменитый музыкант Дживан Гаспарян

Известный во всём мире благодаря своей игре на дудуке армянский музыкант Дживан Гаспарян скончался во вторник. Артисту было 92 года.

О смерти Гаспаряна рассказал в социальных сетях его внук, Дживан Гаспарян-младший, который также исполняет музыку. Мужчина отметил, что его дедушка был не только иконой в мире музыки, но и “красивой душой”.

“Мне очень жаль писать о моей большой утрате. Пусть Бог хранит хоукита в светлом небе”, – передаёт Пятый канал слова внука артиста.