 

Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию

06.07.2021, 13:28, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Правительство Москвы приняло решение о поощрении предприятий и организаций, выполняющих требования об обязательной вакцинации сотрудников, и дополнительной поддержке предприятия общественного питания. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», – сообщается на сайте мэра столицы. 

Отмечается, что первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% и более работников, получат гранты из бюджета города Москвы. 

Размер гранта первым 100 организациям составит 100% НДФЛ, уплаченного организацией в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей. При этом 50 грантов предназначены для субъектов малого и среднего предпринимательства, еще 50 грантов – для иных субъектов предпринимательской деятельности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал гранты 100 предприятиям, которые первыми вакцинируют 60% работников.

Напомним, на фоне роста случаев коронавируса Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.



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