 

Китай выразил протест Японии из-за высказывания вице-премьера о Тайване

06.07.2021, 13:28, Новости дня
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МИД Китая выразил протест Японии в связи с высказыванием вице-премьера страны о необходимости совместной защиты Тайваня со стороны Японии и США в случае вторжения на остров Народно-освободительной армии КНР, сообщил представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

«Такого рода высказывания крайне ошибочны и рискованны, они серьезно нарушают принципы четырех китайско-японских документов, а так подрывают политическую основу отношений между КНР и Японией. Китай выражает в этой связи глубокое недовольство и возражает против этого. Мы уже заявили японской стороне решительный протест», – передает его заявление ТАСС.

«Для описания бесчисленного числа агрессивных преступлений и злодеяний японского милитаризма в отношении Китая не хватит бумаги. При этом некоторые политиканы и по сей день не забывают о Тайване, что в полной мере свидетельствует о том, что они не сделали глубоких исторических выводов», – добавил Чжао Лицзянь.

Он подчеркнул, что Китай сегодня – это давно уже не Китай той эпохи и не допустит попыток любых стран вмешаться в проблему Тайваня. «Никому нельзя недооценивать решимость китайской нации отстаивать государственный суверенитет родной страны, ее непоколебимую волю и могучие возможности», – заключил официальный представитель МИД КНР.

Ранее вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо допустил, что в случае вторжения на Тайвань со стороны материкового Китая, Токио и Вашингтон вместе будут вынуждены его защищать в рамках коллективной самообороны.

По его словам, вторжение Китая на Тайвань будет связано с прямой угрозой национальной безопасности самой Японии.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

Ранее министр обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин не позволит оторвать Тайвань от «большого Китая». МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.



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