Следствие назвало основные версии авиакатастрофы на Камчатке

Следствие рассматривает несколько вариантов крушения Ан-26 на Камчатке, в том числе техническую неисправность и ошибку пилотов, сообщили в Следственном комитете.

«В настоящее время следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи выехали на место происшествия, уже изъяты образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация, задание на полет, ведутся допросы свидетелей.

Между тем губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что причиной крушения могла стать плохая видимость.

«Предположительно, произошла катастрофа при заходе на второй круг при посадке, была плохая видимость. Сейчас при исследовании места с воздуха обнаружены обломки воздушного судна: часть фюзеляжа на берегу, часть в воде и прибрежной зоне», – цитирует Солодова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Глава региона отметил, что для установления причин трагедии будет работать правительственная комиссия во главе с руководителем Росавиации Александром Нерадько.

Напомним, обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены возле населенного пункта. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава поселка Палана Ольга Махирева. Выживших, по предварительным данным, нет.

Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.