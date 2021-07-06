Обломки Коломны

Что заставило Дениса Лебедева, мэра небольшого подмосковного города, покончить с собой? Репортаж «Новой».



Перед церемонией прощания с мэром Коломны. Фото: Надежда Исаева / «Новая газета»

В Коломне простились с главой городского округа Денисом Лебедевым, который 2 июля покончил жизнь самоубийством. Политику было 46 лет. Его нашли в собственной квартире с огнестрельным ранением. По версии Следственного комитета, Лебедева до самоубийства довели.

«Новая газета» отправилась в Коломну, чтобы выяснить причины, по которым чиновник мог покончить с собой, узнать, как к нему относились горожане, и в каком состоянии он оставил город.

Почему?

Около 7.30 утра 2 июля в квартиру Дениса Лебедева поднялся начальник службы транспортного обслуживания мэрии Коломны Виталий Крылов. Он два с половиной часа ждал своего начальника, чтобы отвезти его на работу. Ровно в 10 утра в спальной комнате раздался выстрел. Крылов, открыв дверь, увидел окровавленное тело Лебедева на кровати, а рядом на полу — двуствольное охотничье ружье. Он тут же вызвал скорую и связался с полицией. По данным «Коммерсанта», предсмертной записки Денис Лебедев не оставил.

Денис Лебедев. Фото: Администрация Коломны

В СМИ начали появляться самые разные версии, почему глава Коломны решил застрелиться.

Сайт «Ридовка» предположил, что причиной может быть растрата 71 млн рублей при строительстве школ: по Федеральной целевой программе в 2019 году в Коломне начали строиться две школы и несколько пристроек к уже существующим корпусам учебных учреждений, однако со временем все эти стройки остановились.

Другую версию озвучил «Пятый канал»: там заявили, что Лебедев оставил предсмертную записку, в которой разъяснил причину суицида — якобы, он не видел другого выхода из личного конфликта с зампредом правительства Московской области Марией Нагорной, которая постоянно публично его критиковала.

Самоубийство связывали и с критическим финансовым состоянием администрации Коломенского округа, которая сейчас является ответчиком по ряду исков на сумму более 100 млн рублей.

«Городу — одни убытки»

В воскресное утро на площади перед Успенским кафедральным собором, неподалеку от Коломенского Кремля собираются местные чиновники, муниципальные служащие, бюджетники и немногочисленные жители Коломны. На вертолете прилетает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Отпевание назначено на 9 утра, но уже за 15 минут до официального начала церемонии церковь наполняется людьми. Собор оцеплен полицией. И пройти к нему можно лишь через рамки металлодетектора. «Волонтеры Подмосковья» таскают стулья и выдают маски.

Чиновники подходят к очередной встрече, пусть и по безрадостному поводу, по-деловому. Решают вопросы.

— Так что с электростанцией? Будем тянуть к заводу?

— Нет, зачем? Как потом обосновывать?

Собравшиеся перешептываются: «Не понимаю, почему…», «молодой еще, все было…», «как же его самоубийцу-то в церкви отпевают»…

Фото: Надежда Исаева / «Новая газета»

К моменту начала траурной церемонии около входа выстраивается длинная очередь — не меньше трехсот человек. И люди продолжают подходить. Внутри все заставлено венками с традиционными надписями: «Помним, скорбим». Толпа идет плотным потоком: кто-то прикасается к гробу с полностью закрытым покрывалом телом, кто-то просто отдает букет стоящему рядом молодому человеку. Минут через сорок поток начал редеть. Почти до 12 часов приходят либо запоздавшие чиновники, либо сочувствующие и любопытствующие жители.

— Я вот не могу понять, почему они самоубийцу отпевают? — спрашивает у меня пожилая женщина, представившаяся Ириной. — Или его действительно убили? Версии-то идут разные.

Православная церковь в последние годы стала мягче относиться к самоубийцам, отпевает их, если есть какие-то особые обстоятельства: например, если человек убил себя в состоянии аффекта.

Прощание закончилось. Через пешеходную зону, мимо музеев, лавок с пастилой и резных домиков промчался длинный кортеж элитных автомобилей.

В минуте ходьбы от главной достопримечательности города Коломненского Кремля больше двух лет ждет ремонта подземный переход. Его используют как скамейку. Фото: Надежда Исаева / «Новая газета»

Центр Коломны выглядит очень запущенным. Ветшающие резные домики, дырявый асфальт, криво положенная гранитная плитка. И, надо сказать, жители властями не сильно довольны. Один из бюджетников, Игорь (имя изменено) делится впечатлениями от жизни в Коломне.

— Если зарплата у тебя 20–25 тысяч — считай, тебе повезло. Выше — только по связям. При Лебедеве закрыли два государственных предприятия: Дорожное ремонтное строительное управление и Автодор. Открыли частную фирму, которая кладет асфальт в городе. При бывшем главе Шувалове у города было чем наполнять бюджет, а потом все крупные организации забрала Москва, и бюджета не осталось. В дорожных предприятиях сразу поставили своих руководителей. Помойку нам здесь сделали, завод мусоросжигательный, город Озеры присоединили к Коломне. Зачем нам Озеры? Непонятно. А так — все нормально. Это все, что про него [Лебедева] можно сказать. У нас до него был нормальный глава, Шувалов.

При нем старые дома в центральной части города красили и ремонтировали. Его и сняли, потому что он не давал здесь помойку открывать. А при Лебедеве сделали свалку высотой с 9-этажный дом, возили мусор со всей области. Воняло даже здесь, если ветер в нашу сторон дул. Ну потом закрыли ее. А толку? Туда мусор все равно возят, со стороны Каширы, отходы текут в Оку.

Не все хорошо в Коломне и с туризмом.

Это все ещё центр Коломны рядом с Кремлем. Фото: Надежда Исаева / «Новая газета»

— Вот построили огромный Ледовый дворец, а толку от него? При бывшем главе хоть туристов автобусами туда возили, а потом по музеям, люди зарабатывали, сувениры, пастила… А сейчас от него городу — одни убытки. Стоит пустой. Иногда раздадут билеты по школам, нагонят туда тысячу человек в одну секцию и снимают на камеру, чтобы массовость создавать.

— Лебедеву сверху позвонили, указание дали, он то и делает. Плитку сказали положить. Перекладывали несколько раз. Сначала она поплыла, потому что осенью в грязь клали. Весной — заново. Потом оказалось, что она скользкая, снова переложили. Скамейки поставили, только там, кроме бомжей и туристов, никто не отдыхает, потому что летом жарко — чего там на солнце сидеть? И даже эту плитку положили только в центре, около автостанции «Старая Коломна», а дальше «советской власти нет».

При Советском Союзе здесь было много предприятий: швейная фабрика, канатная, макаронная, Тяжелого станкостроения завод. Остался только Тепловозостроительный завод. На бывшей канатной фабрике глава города хотел организовать производство автокемперов, но не успел.

Рядом с Коломенский Кремлём стоит пустующий ледовый дворец. ото: Надежда Исаева / «Новая газета»

Мусорная реформа испортила их

Одна из самых болезненных проблем Коломны — мусор. Мусорная реформа вызвала в городе протесты населения, а затем обыски, изъятие техники, аресты и уголовные дела против активистов.

В 2017 году власти многократно увеличили нагрузку на муниципальный полигон твердых бытовых отходов «Воловичи», вспоминает активист сообщества «Нет свалке. Коломна» Дмитрий Соломевич. При мэре Лебедеве к нему, как и к другим активистам, протестовавшим против увеличения мощности свалки, приходили с обысками силовики.

Если раньше полигон использовался исключительно для нужд округа, то с 2017 года к привычному потоку добавились вереницы грузовиков, везущих отходы из Москвы и других районов Подмосковья.

— Мусор сваливали без пересыпки, в количестве многократно превышавшем предусмотренное проектом (до 10 раз), и в результате полигон жутко вонял — чувствовалось за 10 километров. До этого он не вызывал особых нареканий даже у людей, проживавших неподалеку.

Для того, чтобы остановить чрезмерный мусорный поток, жители перекрывали дороги, устраивали акции протеста. В итоге переполненный полигон в 2019 году закрыли. По официальным данным, сейчас на нем хранится более 2,3 млн тонн мусора. Но пока ни о какой рекультивации речи не идет — бюджета нет, объясняет Соломевич.

Одновременно с закрытием полигона «Воловичи» в 2019 году открыли новый, гораздо более обширный полигон возле села Мячково. Конечным бенефициаром предприятия является дочка госкорпорации «Ростех» «РТ-Инвест». Это один из крупнейших полигонов с переработкой в России. Стоимость КПО оценивали в 3,5 млрд руб. Дмитрий Соломевич говорит, что старый полигон был рассчитан на 100 тыс. тонн мусора в год, а новый комплекс — на 1 млн тонн. Естественно, мало жителей поддерживают появление новой, более масштабной «свалки», пусть и «суперсовременной».

Свалки постепенно окружают Коломну. В черте города, прямо на подтопляемом берегу Оки, возникла несанкционированная свалка, содержащая медицинские отходы класса «Б», судя по найденной в отходах этикетке. Эту свалку до сих пор не могут убрать, несмотря на то, что отходы смывает в реку, но в бюджете всё никак не могут найти деньги, хотя ежегодно на экологию, в том числе ликвидацию несанкционированных свалок, выделяется порядка 50 млн рублей.

— И все это находится по соседству с цементным предприятием «ЛаФарж-Хольцим», на котором планируют сжигать 250 тыс. тонн отходов в год, в качестве топлива, — объясняет Дмитрий.

Про самого бывшего главу Коломны активист вспоминает неоднозначно: с одной стороны, говорит, полностью подконтрольный губернатору Подмосковья чиновник, с другой — иногда шел на контакт.

— С какой-то стороны даже жаль его, как-то не верится, что он мог вот так сам.

Блес и нищета. Фото: Надежда Исаева / «Новая газета»

Коломенское политбюро

Как и во многих небольших городах, в Коломне были свои «хозяева». И это не только глава города, но и начальники местной полиции и ФСБ. За последний год в Коломне сменились все главы силовых структур. Умер бывший глава полиции Вадим Зверев, сменился прокурор, а бывшего руководителя 4-го окружного отдела ФСБ Александра Филатова отправили на повышение в Москву.

Лебедев в своей работе всегда опирался на силовиков.

— Зверев делал все, что он [мэр] говорил, — рассказывает местный активист Иван Журавлев. — Они вместе участвовали в развале свалочного движения: Лебедев с политической стороны, Зверев с силовой. Протесты начались в марте 2018 года, и первый месяц они не знали, что делать. Потом стало понятно, что «хождения по пешеходному переходу» — это надолго. Последовали меры, выявляли участников протестов, если те были бюджетниками, знаю несколько случаев, их увольняли.

Один из лидеров мусорного протеста в Коломне Вячеслав Егоров рассказал «Новой газете», что бывшего мэра Шувалова якобы убрали как раз за то, что он не позволял свозить в Коломну мусор со всего Подмосковья, и Лебедев будто бы был поставлен сюда, чтобы этот вопрос решить. «Как сити-менеджер он был неплохой, — говорит Егоров, — умел лавировать между структурами, договариваться, выбивать деньги, но с момента назначения стал более меркантильным».

На вопрос корреспондента «Новой», верит ли он, что Лебедев мог застрелиться, Егоров внезапно отвечает отрицательно.

— Я оставляю эту версию, как стечение обстоятельств. То, что он много пил, — здесь знают все. Но последние две недели он был на больничном. Возможно, ему кто-то что-то сказал в таком состоянии, что его сподвигло… Денис явно имел планы жить дальше и дальше зарабатывать.

Я знаю его, как человека целеустремленного, неглупого, очень любящего жизнь, развлечения.

Забор муниципальной типографии Коломны. Фото: Надежда Исаева / «Новая газета»

Объединение разъединило

Денис Лебедев начинал свою карьеру личным телохранителем Геннадия Гудкова, но потом решил идти в политику.

В 2011 году он избрался от «Справедливой России» в Мособлдуму. Во время своего депутатства — перешел в команду губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В 2014 году, он был назначен врио главы маленького (35 000 жителей) Озерского муниципального района, который находится в 40 километрах от Коломны. Потом прошли выборы. Альтернативных кандидатов не допустили, пенсионерам «Единая Россия» раздала продуктовые наборы, и он стал мэром. После этого прямые выборы в Озерах, да и вообще в Подмосковье, отменили.

У Лебедева была своеобразная манера работать с чиновниками, которая в полной мере проявилась в Озерах, а затем, вероятно, и в Коломне:

— Силовики показывали нужному человеку папочку, а после разговор с чиновником вел уже сам Денис Юрьевич. Однако я не знаю ни об одном случае проведения проверок, и тем более возбуждения дел, — рассказывает Иван Журавлев.

Следом за избранием пошли серьезные перемены в управлении Озерами. Сначала город объединили с ближайшими поселениями, были ликвидированы сельсоветы. Уменьшилось количество депутатов. С 2018 года Озеры начали пытаться объединить с Коломной. Это вызвало протесты местного населения, в том числе бюджетников. Но бюджетникам пригрозили увольнением, а с остальными полиция провела разъяснительные беседы — многих напугали штрафами. План объединения был реализован в 2020 году. Были проведены публичные слушания по Zoom. В итоге местные депутаты взяли под козырек желание области, и всем составом проголосовали «за».

Озеры — один из депрессивных городов Подмосковья. Из-за объединения с Коломной здесь более 400 человек потеряли места. Фото: Надежда Исаева / «Новая газета»

При объединении начались сокращения бюджетников: работу потеряли порядка 400 человек — полицейских, сотрудников пенсионного фонда, МФЦ, клерков администрации, соцзащиты. После присоединения в январе 2021 года прошли выборы в совет депутатов Коломенского округа. В них хотели принять участие 10 человек от «Партии Роста», которые протестовали против расширения полигонов и мусорной реформы, но их к выборам просто не допустили. В итоге Озеры представляют всего четыре депутата.

— Эти выборы были абсолютно сфальсифицированы, — утверждает Журавлев. — Если сами коломенские власти говорят, что обычно на выборы депутатов приходят две тысячи человек, а тут 3,5–4 тысячи, откуда они взяли эти цифры? Я был наблюдателем, голосование шло три дня. Конечно, всех нагнали в первые два дня, а на третий — просто брали и корректировали результаты.

Никаких изменений в жизнь горожан выборы не принесли.

— Обещали, что начнут ремонтировать сети, у которых износ 98%, но прошел почти год, и никакого ремонта, можно сказать, не видно. Еще обещали снизить стоимость проезда в общественном транспорте до Коломны с 98 рублей до 37 — по цене внутригородского маршрута. Но это так и осталось обещаниями. Один из депутатов обещал построить мебельную фабрику на 400 рабочих мест. Но ее — тоже нет.

После гибели Дениса Лебедева исполняющим обязанности главы Коломны стала его заместитель Людмила Мордовская. Кардинальных перемен в жизни города его жители с ее приходом не ждут.

Надежда Исаева

—