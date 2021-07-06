Двойное свидание: Кэти Перри и Орландо Блум, Софи Тернер и Джо Джонас на коктейльной вечеринке в Париже

В Париже сейчас проходит Неделя высокой моды. Соскучившиеся по настоящей светской жизни знаменитости слетелись во французскую столицу из разных уголков Земли, чтобы не только насладиться модными дефиле, но и наконец-то вживую пообщаться.

Вчера вечером в рамках большого модного мероприятия прошел коктейль Louis Vuitton, приуроченный к презентации парфюмерной продукции бренда. Среди гостей были знаменитые творческие пары, которые за последнее время по понятным причинам так редко выходят в свет, – актер Орландо Блум с женой Кэти Перри и его коллега – тоже британская актриса Софи Тернер с супругом Джо Джонасом.

Кэти Перри и Орландо Блум

На вечеринке эти четверо много общались, их связывает не только профессия – Блум и Тернер – актеры, а Джонас и Пэрри – музыканты. У этих супружеских пар маленькие дети, причем девочки, которым вот-вот исполнится годик – малышке Джо и Софи Уилле в конце июля, а дочке Орландо и Кети Дейзи – в августе.

Джо Джонас и Софи Тернер

У Орландо Блума и Кэти Перри сейчас европейские каникулы. Сначала они отдыхали в Италии с детьми, потом устроили себе романтическое приключение в Турции, а теперь приехали в Париж, сменив пляжные сланцы на брендовые туфли.

Софи Тернер и Джо Джонас ведут более закрытый образ жизни, редко покидая Англию. Они мало делятся с публикой личным, но недавно сделали исключение и по случаю второй годовщины свадьбы показали архивные фотографии праздника.