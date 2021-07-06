 

На Солнце произошла самая мощная за последние четыре года вспышка

06.07.2021, 13:06, Новости дня
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Как сообщили представители NASA, третьего июля на поверхности Солнца произошла вспышка такой мощности, которой астрономы не наблюдали за последние четыре года. В последний раз аналогичные явления были зафиксированы в сентябре 2017 года.

Одновременно произошел выброс в космическое пространство огромного количества корональной массы, отмечают эксперты. Вспышка наверняка повлияет на самочувствие многих людей. Также не исключены сбои в работе связи и электронных устройств.

Специалисты просят принимать во внимание все эти риски. Кроме того, в NASA напоминают, что сейчас можно следить за солнечной активностью, периодически посещая целый ряд интернет-ресурсов. Для ученых данная вспышка – еще одна возможность получить ценную информацию о нашем светиле.



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