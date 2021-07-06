В Сингапуре создали роботизированную руку, которая может «лечить» сама себя

Новая разработка сингарпурских инженеров открывает следующую страницу в развитии робототехники, говорят эксперты. Создана роботизированная рука, оснащенная специальной пенок, благодаря которой можно устранять повреждения различных поверхностей.

Эта роботизированная рука при необходимости способна «вылечить» даже сама себя, отмечают эксперты. Речь идет об использовании специальной полимерной пены, выпускаемой под брендом AiFoam.

По замыслу разработчиков, их изобретение можно использовать в самых разных областях. Однако особо они полагаются, что оно найдет применение в производстве протезов. Как минимум, можно быстро и качественно устранять повреждения искусственной кожи, обещают специалисты.