Орбан стал первым «врагом свободы прессы» в Евросоюзе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал первым лидером страны-члена Евросоюза, включённым в список «врагов свободы прессы» организации «Репортёры без границ», пишет Frankfurter Allgemeine. В докладе подчёркивается, что с момента прихода к власти в 2010 году Орбан и его партия «Фидес» шаг за шагом ужесточали контроль над венгерскими СМИ. В список, помимо Орбана, вошли ещё 36 глав государств и правительств, в том числе президент Бразилии Жаир Болсонару и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал первым лидером правительства страны-члена Евросоюза, включённым в список «врагов свободы прессы» организации «Репортёры без границ».

С тех пор как в 2010 году Виктор Орбан и его партия «Фидес» пришли к власти, они шаг за шагом ужесточали контроль над венгерскими СМИ, говорится в докладе «Репортёров без границ».

Отмечается, что общественные телерадиокомпании сформировали государственный медиахолдинг. Практически все региональные СМИ оказались в руках предпринимателей, лояльных Орбану. Важные независимые СМИ закрыты, сетует организация.

В список вошли 37 глав государств и правительств, которые, по мнению «Репортёров без границ», олицетворяют особенно жестокие способы беспощадного подавление свободы прессы.

Также впервые в списке оказались президент Бразилии Жаир Болсонару и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман, которого «Репортёры без границ» обвиняют в преступлениях против человечности из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Одним из новичков списка стала глава администрации Гонконга Кэрри Лам. Недавно в специальном административном районе Китая была вынуждена прекратить деятельность оппозиционная газета Apple Daily.

Дата выхода в эфир 05 июля 2021 года.