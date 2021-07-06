Крупнейший за полвека лесной пожар на Кипре потушили благодаря помощи соседей
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Крупнейший за последние десятилетия лесной пожар на Кипре наконец удалось взять под контроль после того, как власти обратились за помощью к соседним странам. Огонь уничтожил десятки домов и многочисленные сосновые и оливковые рощи, а также повредил линии электропередачи. По подозрению в поджоге арестован 67-летний фермер, который якобы сжигал на своём участке сухую траву, однако он отрицает все обвинения.
Самый масштабный за последние 60 лет лесной пожар на Кипре удалось взять под контроль — на помощь пришла авиатехника из Израиля и Греции. Погибли четверо граждан Египта, которые работали на ферме в деревне Оду.
Огонь охватил горные районы Кипра. Разрушены десятки домов, повреждены линии электропередачи. Пламя также уничтожило многочисленные сосновые и оливковые рощи.
Жители десяти населенных пунктов эвакуированы. Власти ЕС выразили свои соболезнования и пообещали предоставить любую необходимую помощь.
По подозрению в поджоге арестован 67-летний фермер, который отвергает свою причастность к произошедшему. Поводом к задержанию послужили сообщения о том, что он сжигал на своём участке сухую траву.
Дата выхода в эфир 05 июля 2021 года.
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