Крупнейший за полвека лесной пожар на Кипре потушили благодаря помощи соседей

Крупнейший за последние десятилетия лесной пожар на Кипре наконец удалось взять под контроль после того, как власти обратились за помощью к соседним странам. Огонь уничтожил десятки домов и многочисленные сосновые и оливковые рощи, а также повредил линии электропередачи. По подозрению в поджоге арестован 67-летний фермер, который якобы сжигал на своём участке сухую траву, однако он отрицает все обвинения.

Самый масштабный за последние 60 лет лесной пожар на Кипре удалось взять под контроль — на помощь пришла авиатехника из Израиля и Греции. Погибли четверо граждан Египта, которые работали на ферме в деревне Оду.

Огонь охватил горные районы Кипра. Разрушены десятки домов, повреждены линии электропередачи. Пламя также уничтожило многочисленные сосновые и оливковые рощи.

Жители десяти населенных пунктов эвакуированы. Власти ЕС выразили свои соболезнования и пообещали предоставить любую необходимую помощь.

По подозрению в поджоге арестован 67-летний фермер, который отвергает свою причастность к произошедшему. Поводом к задержанию послужили сообщения о том, что он сжигал на своём участке сухую траву.

Дата выхода в эфир 05 июля 2021 года.