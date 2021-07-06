 

Скандалы: У Никиты Белых обнаружили превышение

06.07.2021, 13:00, Разное
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В отношении бывшего кировского губернатора, критиковавшего Медведева, возбуждено новое дело – о «превышении полномочий»

Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. На этот раз ему инкриминируется превышение должностных полномочий: по версии следствия, будучи главой региона, господин Белых обеспечил выдачу кредита региональной ипотечной компанией неплатежеспособным фирмам. Ущерб оценивается в 202 млн руб. Никита Белых уже отбывает восьмилетний срок за взятку.

«В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации)»,— сообщили сегодня в СКР.

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2015 году Никита Белых, будучи губернатором Кировской области и «действуя из личной заинтересованности», обеспечил заключение договора займа, который АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» («К.Р.И.К.») заключило с одной из компаний Кировской области на сумму 320 млн руб. Согласно договору, денежные средства с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года.

По материалам дела, в последующем господин Белых в ходе рабочих совещаний давал поручения о распределении данных денежных средств «на нужды иных юридических лиц, не связанные с уставными целями деятельности АО “К.Р.И.К.”, находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения». В итоге задолженность АО «К.Р.И.К.» не получило.

Впоследствии Арбитражный суд Кировской области взыскал в пользу этой компании денежные средства на сумму более 202 млн руб.

«Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб на указанную сумму, чем допущено существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества и государства»,— резюмировали в СКР.

Напомним, что сейчас Никита Белых отбывает срок, полученный в феврале 2018 года. Тогда экс-губернатора приговорили к восьми годам колонии по делу о получении особо крупной взятки.

Александр Александров



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