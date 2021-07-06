Скандалы: «Решалы» из Москвы, взятки и яд спецслужб

За что могли убить вдову самарского банкира Пузикова Екатерину Сокирскую

История вдовы финансиста Дмитрия Пузикова — настоящий детектив. Екатерина Сокирская дважды получала обвинительный приговор, потратила несколько лет на суды и была оправдана в убийстве собственного мужа. Но теперь в этом деле может появиться совершенно новый поворот.

Хронология

3 июля в Самаре с несколькими ножевыми ранениями нашли тело Екатерины Сокирской — вдовы отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова. На голове убитой — следы сильных ударов, в квартире — беспорядок, как будто что-то искали.

Как выяснилось, в последнее время Сокирская жила и работала в другом регионе. Она приехала в Самару, чтобы отметить с подругами и близкими свой недавний день рождения. Внезапно она перестала отвечать на звонки, отец забеспокоился и поехал к ней домой.

Главным подозреваемым пока является последний супруг Сокирской — президент самарской Федерации профессионального кикбоксинга Алексей Рясков. С ним она недавно рассталась, а подруги утверждают, что мужчина её преследовал.

Почти сразу после убийства женщины Рясков опубликовал в Instagram видео, где рассказал о том, что вместе с её родителями несколько лет назад собрал 15 млн рублей и передал их одному из сотрудников областного суда — инстанции, в которой Сокирскую оправдали за убийство собственного мужа. Сейчас Рясков находится в розыске по подозрению в убийстве своей бывшей супруги, его вину следствию ещё предстоит доказать.

Загадка для Агаты Кристи

В 2012 году банкир Дмитрий Пузиков и двое его друзей были доставлены в больницу после застолья в загородном доме. Друзей медики смогли спасти, но самому банкиру не повезло — через несколько дней замдиректора регионального отделения «Россельхозбанка» умер, не приходя в сознание. Вскрытие показало: он скончался из-за отравления таллием, основным компонентом химиката для уничтожения грызунов, который часто называют «ядом спецслужб» за отсутствие запаха, вкуса и способность быстро растворяться в пище. Жена банкира, а также другие гости при этом не пострадали.

Дело расследовали долгих шесть лет — Екатерина даже успела получить девять лет колонии по статье 105 УК РФ («Убийство») и должна была вот-вот отправиться по этапу. Одним из мотивов женщины к совершению убийства, по данным следствия, могла стать ревность — Сокирская подозревала мужа в неверности. Сыщики нашли полный набор доказательств — следы яда обнаружились не только в кастрюле, где женщина готовила отравленное картофельное пюре, но и на её одежде, в сумочке и других местах.

Позднее выяснилась и другая деталь — основная концентрация яда находилась в 19-литровой бутылке с питьевой водой, которую использовали для приготовления еды.

В итоге Самарский областной суд отменил приговор и вернул дело на дополнительное расследование. 31 октября 2017 года всё закончилось, и уже в ноябре обвиняемую выпустили из СИЗО.

Младший брат

Чуть позднее под подозрение попал и двоюродный брат замдиректора «Россельхозбанка», полный тёзка отравленного банкира — Дмитрий Пузиков, который работал в той же бизнес-структуре. В день отравления вся компания, включая отравленного Пузикова-старшего, отмечала именно его день рождения в загородном доме.

Позднее на одежде Дмитрия Пузикова – младшего также нашли следы яда. Однако как именно туда попал яд, следствие установить так и не смогло. Через год после трагедии адвокат Екатерины Сокирской Александр Паулов заявил, что у следствия могут возникнуть вопросы к Пузикову-младшему. По мнению адвоката, «всё наследство семьи Пузикова после его смерти досталось именно этому человеку». Однако адвокат потерпевшей стороны Вячеслав Тележинский тогда же заявил, что вдова банкира изначально дала показания о том, что подозревает в убийстве мужа его двоюродного брата Пузикова. В своих показаниях она указывала, что мотивом могло выступать наследство.

Банковские разборки

Третья и одна из самых малоизученных версий убийства Дмитрия Пузикова — его профессиональная деятельность, но в ней (как, впрочем, и во всём деле) много нестыковок. Вдова отравленного банкира много раз говорила о том, что именно её муж якобы должен был стать главой регионального «Россельхозбанка» после отставки предыдущего руководителя — Константина Дмитриева. На допросах Екатерина Сокирская рассказывала, что для решения этого вопроса её муж отвозил крупные суммы денег неким людям из Москвы. Но кандидатура успешного самарского финансиста, по слухам, не прошла согласования в ЦБ.

Вместо Пузикова управляющим региональным филиалом назначили бывшего топ-менеджера ВТБ Андрея Иванова. Когда в банк пришла новая команда, над Пузиковым нависла угроза увольнения. По версии вдовы, оценив перспективы, банкир потребовал от «решальщиков» вернуть деньги, но они ответили отказом. Любопытно, что почти сразу после того, как самарский банкир скончался в больнице, пропали два его мобильных телефона. По ним следователи могли установить и контакты московских «решальщиков», и изучить места и людей, с которыми контактировал убитый банкир, но найти устройства так и не удалось.

Нестыковки

Живых свидетелей произошедшего почти не осталось. Вдова банкира убита, а мотивы и виновного в этом преступлении ещё предстоит установить.

Что-то может знать и Рясков. С ним Сокирская познакомилась в спортивном центре, куда приводила на тренировки своего сына. Несмотря на потерю мужа и наличие маленького ребёнка, у Сокирской и Ряскова завязались романтические отношения, переросшие в нечто большее.

Историю с виновностью Сокирской и всё дело об убийстве банкира Дмитрия Пузикова теперь, скорее всего, будут изучать заново. Если подтвердится, что Рясков и родственники «убитой горем» вдовы действительно собрали 15 млн рублей и передали сотрудникам областного суда, в дело может включиться и ФСБ. Оперативники выяснят, кто получил деньги и какую услугу за них оказал.

Убитая в собственной квартире женщина с начала следственных действий постоянно говорила о собственной невиновности и неких «семейных разборках», связанных с имуществом, деньгами и недвижимостью. Эту версию она неоднократно рассказывала как в интервью, так и на телешоу.

Невыясненными остаются и другие обстоятельства. До сих пор нет ответа на вопрос о том, почему отравление таллием получили только три человека, как именно яд попал в дом, кто его купил, принёс и подсыпал в воду и кто отравил продукты. Согласно статье 105 УК РФ — убийство является особо тяжким преступлением. Срок давности по нему в силу ст. 78 УК РФ составляет 15 лет, а это значит, что в деле могут появиться новые, неожиданные повороты.

Сергей Андреев