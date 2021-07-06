 

Мнение: 100 лет истории КПК. Арт-мероприятие в Пекине

06.07.2021, 12:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полная запись арт-выступления к 100-летию КПК, где отражены основные вехи истории Китая XX-XXI века. Начиная с событий Революции 1911-го года и заканчивая актуальной борьбой с коронавирусом в 2021-м году.
Как обычно массово, синхронно и масштабно, с упором на демонстрацию социально-политических, экономических, технологических и военных достижений достигнутых под руководством КПК.

Бросается в глаза сугубо позитивный акцент на роли Мао Цзедуна, что стало характерной чертой правления Си Цзиньпина.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.12 / Суэцкий момент Америки?

03.01 / Мнение: Кино не для меня?

11.06 / Японские ученые установили, что импотенцию можно определить по походке

17.06 / «Разбившийся НЛО» обнаружили в Долине Смерти

10.02 / Папа Франциск начал процесс импичмента Бенедикта XVI

03.12 / Анатолий Чубайс возглавил Пенсионный фонд России

26.03 / Речь государственного секретаря США Энтони Блинкена “Подтвердить приверженность альянсам Америки и обновить их”

19.02 / В Ростове-на-Дону при монтаже конструкции погиб рабочий

27.10 / Поклонскую не пустили в Госдуму из-за отказа сдавать тест Роршаха

09.09 / Google оснастит Android-смартфоны встроенной защитой от спам-звонков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика