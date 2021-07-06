Мнение: 100 лет истории КПК. Арт-мероприятие в Пекине

Полная запись арт-выступления к 100-летию КПК, где отражены основные вехи истории Китая XX-XXI века. Начиная с событий Революции 1911-го года и заканчивая актуальной борьбой с коронавирусом в 2021-м году.

Как обычно массово, синхронно и масштабно, с упором на демонстрацию социально-политических, экономических, технологических и военных достижений достигнутых под руководством КПК.

Бросается в глаза сугубо позитивный акцент на роли Мао Цзедуна, что стало характерной чертой правления Си Цзиньпина.

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