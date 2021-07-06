 

Разве Антарктика — это не Арктика?

06.07.2021, 12:42, Разное
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Все-таки перестарались древнегреческие географы с названиями… Выдумали бы что-то оригинальное, так нет — воспользовались на горе митрофанушкам всех стран и континентов приставкой «анти».

Вот и мучаются теперь неучи. Ну никак не оседает в их девственном мозге, что ἀντί (anti) означает «против». Что уж говорить о значении названия Арктика! Просветиться на этот счет им вовсе не приходит в голову. Заглянули бы для начала хотя бы в Википедию, так узнали бы, что слово arktikos произошло от «медведя» ἄρκτος (arctos).  Древние греки именовали так созвездие Большой Медведицы, указывающей на север. Соответственно,  Антарктика — это область, противоположная Арктике. И находится она в совершенно другой стороне земного шара, то бишь на юге!

Зато полазить по Google Maps в поисках «секретной арктической базы России»  — тут доморощенные первооткрыватели в первых рядах. Вот и обнаруживаются там всяческие курьезы. Мало того, что горе-пользователи путают общеизвестные понятия, сами Google-карты выдают Арктику в Антарктике, где почему-то зеленеет травка, цветут одуванчики и стоят деревенские дома. Короче, типичный средне-русский пейзаж.

День назад загрузил один из таких пользователей Google Maps на Reddit (это что-то вроде соцсети) видео, на котором, по его мнению, изображена «секретная арктическая база России». Некоторые комментаторы обнаружили это и попытались просветить разместившего ролик. Ему попытались объяснить, что видео на самом деле показывает Антарктиду, а не Арктику.

«Это весело. К вашему сведению, Арктика — это север. Вы имеете в виду Антарктику».

«Вот как им удалось сохранить это в секрете. Никто не станет искать арктическую базу в Антарктиде».

На это бедняга вынужден был признаться:

«Если честно, я даже не знал, что есть разница между Антарктикой и Арктикой. Я всегда думал, что это Северный полюс или дом Санты и Арктика / Антарктика».

Нашелся и такой пользователь Reddit, который искренне восхитился, что такие путаники еще существуют:

«Действительно? Итак, вы действительно думали, что Антарктиду еще называют Арктикой? Ух ты».

В видеоклипе камера приближает картинку лета в нашей средней полосе, а ведь должны быть льды, пингвины и полярники. К тому же на столбе объявление с четкой надписью на русском языке, в коем разобраться никто не удосужился: ни сам герой, ни комментаторы, ни авторы заметки об этом в dailystar.

Посмотрите сам видеоролик, который получен был на явно политизированных Google-картах по запросу «секретная арктическая база России»!

Ненадежный источник: РИА Fognews



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