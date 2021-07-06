 

В Москве зафиксированы первые голодные смерти из-за отказа ресторанов обслуживать посетителей без QR-кодов

06.07.2021, 13:10, Разное
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В Москве официально зарегистрированы голодные смерти, к которым привела система входа в рестораны по QR-кодам.

Первое окоченевшее тело нашли неподалёку от заведения Pearl Gate на Арбате ещё 2 июля, с тех пор число этих случаев выросло.

Как сообщают городские СМИ, в общей сложности от голода скончались около двух десятков жителей столицы, которых не пустили заведения. Накануне в больницу с истощением был доставлен, в частности, предприниматель Борис Агафонов, известный противник вакцинации, в прошлом соратник Германа Стерлигова. В одном из случаев 52-летняя женщина умерла прямо на пороге элитного ресторана Ellia на Таганке, безуспешно прождав там шесть часов, но так и не сумев попасть внутрь и сделать заказ.

Власти Москвы, комментируя эту информацию, указали, что самый надёжный способ избежать голодной смерти – вовремя вакцинироваться и получить QR-код, чтобы беспрепятственно проходить в заведения общепита.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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