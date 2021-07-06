Найдены обломки пропавшего на Камчатке Ан-26

Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены, сообщил гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров. Выживших, по предварительным данным, нет. Ранее сообщалось, что на борту Ан-26 находились 29 человек.

«Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать», – сказал он.

Ранее источник ТАСС сообщил, что обломки пропавшего самолета найдены около поселка Палана. По его словам, выживших при крушении самолета, по предварительным данным, нет. «Обломки самолета обнаружены неподалеку от поселка Палана. Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета», – сказал он.

Информацию об обнаружении обломков Ан-26 подтверждает и Росавиация. По данным ведомства, они обнаружены в 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Там добавили, что работы на месте ЧП затруднены из-за особенностей ландшафта, передает РИА «Новости».

Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана пассажирский самолет Ан-26 пропал днем 6 июля. На его борту находились 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава поселка Палана Ольга Махирева.

Экстренные службы сообщали, что самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах, задействован Тихоокеанский флот. Происшествие могло произойти в результате ошибки пилотирования из-за плохой видимости. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолета.

Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.