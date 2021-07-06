Экс-первой ракетке мира Аранчи Санчес Викарио пригрозили заключением

Прокуратура Барселоны требует лишить свободы на четыре года бывшую теннисистку и экс-первую ракетку мира Аранчу Санчес Викарио по обвинению в сокрытии имущества.

Прокуратура обвиняет экс-спортсменку в банкротстве, вызванном преступной небрежностью, допущенной при попытке избежать выплаты долга, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Секста».

Для бывшего мужа Санчес Викарио Жозепа Сантаканы прокуратура также просит четыре года тюрьмы. По версии следствия, подозреваемые «с намерением незаконного обогащения» разработали план, «состоящий в истощении финансовых ресурсов своего солидного имущества», после получения уведомления о том, что они должны выплатить долг Банку Люксембурга.

49-летняя Санчес Викарио ранее являлась первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах. Она также является победительницей 14 турниров Большого шлема, пятикратной обладательницей Кубка Федерации в составе сборной Испании.