 

Экс-первой ракетке мира Аранчи Санчес Викарио пригрозили заключением

06.07.2021, 12:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Прокуратура Барселоны требует лишить свободы на четыре года бывшую теннисистку и экс-первую ракетку мира Аранчу Санчес Викарио по обвинению в сокрытии имущества.

Прокуратура обвиняет экс-спортсменку в банкротстве, вызванном преступной небрежностью, допущенной при попытке избежать выплаты долга, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Секста».

Для бывшего мужа Санчес Викарио Жозепа Сантаканы прокуратура также просит четыре года тюрьмы. По версии следствия, подозреваемые «с намерением незаконного обогащения» разработали план, «состоящий в истощении финансовых ресурсов своего солидного имущества», после получения уведомления о том, что они должны выплатить долг Банку Люксембурга.

49-летняя Санчес Викарио ранее являлась первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах. Она также является победительницей 14 турниров Большого шлема, пятикратной обладательницей Кубка Федерации в составе сборной Испании.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.03 / Прогрессирующая нищета – половина немцев считает, что им недоплачивают

30.06 / Правнук Сталина назвал вакцинированных «не людьми»

11.08 / В Офисе Генпрокурора Украины обсудили сотрудничество с Нидерландами по расследованию дела сбитого Boeing MH17

15.09 / Тихановская: «У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны»

27.05 / Отжимания, подтягивания, пресс и кардио. Гордон показал свою тренировку в зале. Видео

16.12 / Суточный прирост умерших от коронавируса в Германии достиг рекорда

07.02 / В Саратовской области в ДТП погибли три человека

26.11 / Политика: США лишают российские самолеты иностранных комплектующих

05.07 / Realme и Kodak совместно выпустят смартфон

19.10 / Зеленский выступает за приобщение представителей украинских религиозных организаций к работе контактной группы по Донбассу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика