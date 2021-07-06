 

В РФ решили позволить женщинам быть авиамеханиками

06.07.2021, 12:34, Новости дня
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Профессии авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов, с 1 сентября могут быть исключены из списка запрещенных для женщин профессий, сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Святенко сообщила, что работа по этому направлению в данный момент ведется совместно с Минтрудом. Она выразила надежду, что к 1 сентября процесс будет завершен и «те женщины, которые в этом году закончили вуз, смогут пойти на аэродром и работать по своей специальности», передает ТАСС.

Ранее Министерство труда и соцзащиты подготовило проект приказа, который исключает из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов.

С инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий в ведомство обратилась сенатор Святенко. Она считает, что несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности. В частности, по специальности техника по крылу или инженера, занятого непосредственно техническим обслуживанием летательных аппаратов.

Напомним, в 2019 году утвердили новый перечень запрещенных для женщин профессий, он содержит 100 позиций. Документ вступил в силу с 1 января 2021 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как россиянки смогут заменить мигрантов на стройках.



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