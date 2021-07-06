Мнение: Убийство на Волге

Появились новые подробности трагедии на Волге.

32-летний Денис Безруков не утонул. Он погиб в результате тарана резиновый лодки, на которой находились Денис с супругой Олей и 5-летним сыном, катером с уважаемыми пассажирами на борту.

Экспертиза установила, что смерть Дениса наступила в результате перелома свода черепа. Также у него были сломаны грудные ребра (подробности).

Видимо удар носовой части катера-тарана пришелся в шею парня… И ко дну он пошел уже мертвым…

В момент удара Денис находился в задней части лодки, на скамейке в районе мотора, Ольга с ребенком – в передней части лодки в маленьком трюме. Поэтому-то в момент удара они и не выпали за борт лодки…

Приволжское следственное управление на транспорте СКР России возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека». Но по большому счету, на Волге произошло убийство. Пусть по неосторожности, но убийство. И при таком раскладе все, кто находился в это время на катере-таране, – соучастники убийства. Так или не так?

На снимке: Денис Безруков, фотография отсюда

—