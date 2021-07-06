Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в роли Мастера и Маргариты: первые кадры со съемок фильма “Воланд”

В начале июля начались съемки новой киноадаптации легендарного романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”. Исполнителями главных ролей – Мастера и Маргариты – в картине, получившей название “Воланд”, стали Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, которые являются парой и в жизни. Об этом стало известно еще в середине мая. Кстати, это первая совместная работа пары на большом экране. Режиссером картины станет Михаил Локшин.

А сегодня актриса Юлия Снигирь опубликовала у себя в Instagram первые кадры со съемочной площадки и написала:

Ну что ж… Камера, мотор, начали… “Воланд”. Режиссер Михаил Локшин.

Юлия Снигирь

Сюжет фильма “Воланд” будет развиваться в Москве 1930-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи – это люди из его окружения, а главный герой – загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Исполнители главных ролей поделились своими эмоциями насчет съемок по такому известному роману, не боятся ли они в очередной раз воплощать эти образы на экране:

Понятно, что “Мастер и Маргарита” – культовое и всеми любимое произведение, а значит, образ Мастера у каждого свой и создать тот образ, который бы убедил и удовлетворил всех, невозможно. Но я надеюсь, что мы с авторами фильма пойдем не по пути лубочной иллюстрации. Мне очень нравится сценарная задумка и выбор режиссера. Конечно, это непростое решение и для меня. Риск велик. Есть мнение, что роман сопротивляется постановкам в кино и театре, и на сегодняшний момент нет ни одной экранизации, которая нравилась бы лично мне. Но творческий вызов интересный и для меня, и для всей съемочной группы, но именно так сложились обстоятельства. А когда работаешь с таким материалом, к знакам надо прислушиваться, я считаю, – рассказал Евгений Цыганов.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов с режиссером Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

С большим трепетом отношусь к этому роману и знаю его наизусть. Пробы на роль Маргариты шли долго, я для себя решила – будет так, как должно быть, – и вот я здесь. Я доверяю Михаилу Локшину, мне нравится сценарий. Надеюсь, что дух Булгакова будет нам благоволить, – заявила Юлия Снигирь.

В широкий прокат фильм “Воланд” планируют выпустить в конце следующего года.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Напомним, о романе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова начали говорить в 2015 году: ряд СМИ сообщил, что ради Юлии Евгений ушел от своей гражданской супруги Ирины Леоновой, когда та была беременна их седьмым общим ребенком. В марте 2016 года у Снигирь и Цыганова родился сын Федора. Недавно мальчику исполнилось 5 лет.

В начале сентября 2018 года у актеров случился официальный светский дебют в качестве пары: Юлия и Евгений впервые позировали фотографам вместе на премьерном показе фильма Авдотьи Смирновой “История одного назначения” в Москве. А зимой 2019 года Снигирь и Цыганов появились на премьере фильма в компании его детей от предыдущего брака с Ириной Леоновой – Веры, Георгия, Александра, Софии, Андрея и Никиты.