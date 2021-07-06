Мнение: ЕР начинают бить

О, вот еще чудесная информация “с мест”. Путешествую тут по российской глубинке, случайно разговорился с товарищем, который, как выяснилось, курирует районных “агитаторов Единой России” (если кто не в курсе – в стране уже вовсю кипит предвыборная кампания, в сентябре выборы в ГосДуму). Ну и приятель посетовал, что сейчас у него главная проблема – не деньги за агитацию (деньги поступают исправно), не качество агитпродукции (оно традиционно ужасное, но все привыкли), а… моральное состояние этих самых агитаторов.

Агитаторов ЕР набирают из пенсионеров, студентов и бюджетников – половину гонят по разнарядке, кто-то хочет подработать за едросовские гроши, но в целом это рутина, и всё шло обычно своим чередом. Но не сейчас. Несчастные в раздрае – говорят, что идут теперь “агитировать” как на каторгу. Хотя делов-то – едросовские бумажки раздавать по квартирам. Но – впервые им приходится сталкиваться с настолько АКТИВНЫМ неприятием: их не просто не пускают на порог – в больше чем половине квартир их активно посылают на три буквы, а кое-где – и вовсе кидаются с кулаками!

За эти дни встречался “в полях” и с агитаторами других партий – особого радушия к ним тоже не проявляют, но подобных проблем ни у кого и близко нет.

Очевидно, что очень сильно усугубила ситуацию для “партии власти” принудительная вакцинация, которая везде, где ни спроси, встречает почти поголовное недовольство и неприятие. И это при том, что еще увольнять не начали (обещают с 15-го).

В общем, фраза из классики “ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить” буквально на глазах наполняется новой актуальностью. Дивно! ЕР мне не жалко, режим – тем более. Пускай.