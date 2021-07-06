 

Джапарова рассказала, каким стал Крым после аннексии

06.07.2021, 12:14, Новости дня
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“Каким стал Крым сегодня? Самые острые проблемы, созданные оккупационной российской властью – это беспрецедентная милитаризация, массовые нарушения прав человека и преследования религиозных общин, мусульман, нарушение норм международного гуманитарного права и замещение населения оккупированной территории гражданами РФ, превращение Крыма в свой военный форпост”, – сказала Джапарова.

По ее словам, Россия постоянно увеличивает количество военных и техники в Крыму.

“На полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия. Свое планирование в Крыму Россия хочет закрепить путем превращения его в большую военную базу. Вместе с тем она душит все возможные формы движения противодействия”, – сказала Джапарова.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В декабре 2020 года эксперт по международному морскому праву Богдан Устименко утверждал, что в Крыму уже находится российское ядерное оружие.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января 2021 года отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.

24 января украинская разведка сообщала, что РФ разместила в Крыму 32,5 тыс. военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру.

В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины зафиксировали новые военные объекты РФ, которые появляются в аннексированном Крыму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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