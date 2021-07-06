Эксперт Новоселов рассказал о пользе кваса в жару

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06.07.2021, 12:10, Разное
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Эксперт Яков Новоселов объяснил, в чем заключактся польза кваса в жару. Этот напиток летом является одним из наиболее популярных для утоления жажды.
На прилавках магазинов продается множество марок кваса. Купить можно пастеризованный и непастеризованный напиток. Максимальную пользу принесет последний, поскольку в нем содержатся витамины групп В и Е. Пастеризованный квас не причинит вреда здоровью, но в нем имеется меньше полезных веществ.

Важно, чтобы в ходе производства кваса соблюдались все необходимые нормы. В магазинах нередко покупателя предлагается приобрести химикаты под маской популярного продукта. Речь идет о квасном напитке, срок хранения которого можно измерять годами. В нем содержатся красители, ароматизаторы, регуляторы кислотности. Подобные напитки негативно влияют на ЖКТ.

Источник: nsk.aif.ru



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