 

Доктор Комаровский развеял миф об опасности сахарозаменителей

06.07.2021, 12:10, Разное
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Доктор и ведущий Евгений Комаровский развеял ключевые мифы о сахарозаменителях. Полезной информацией он поделился в рамках записи нового ролика для своего YouTube-канала.
Комаровский заявил, что нередко огромное количество людей, занимающихся производством и реализацией сахара, начинают нервничать из-за появления любого нового подсластителя или же заменителя сахара. Из-за данных товаров снижаются продажи их продуктов. В связи с этим нередко именно ими финансируются так называемые исследования, целью которых является обнаружение отрицательного влияния данных продуктов на здоровье.

На сегодняшний день отсутствуют серьезные данные о негативном воздействии заменителей сахара на здоровье. Таковой является позиция современной науки и американского ФДА. Кроме того, в ряде случаев заменители сахара могут принести пользу. Люди действительно могут посредством их употребления контролировать свой вес, уменьшать калорийность блюд. За счет сахарозаменителей пациенты с сахарным диабетом не отказывают себе в сладком. Подсластители не могут выступать в роли корма для бактерий, находящихся в ротовой полости, поэтому они никогда не спровоцируют развитие кариеса.



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