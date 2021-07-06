 

В России побит абсолютный рекорд смертности от COVID-19

06.07.2021, 12:04, Разное
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За минувший понедельник коронавирусом в России заразились 23 378 человек. Справиться с инфекцией COVID-19 смогли 18 411 человек, однако 737 пациентов скончались от осложнений. Это стало максимальным количеством смертей от ковида за всё время пандемии.

Общее число инфицированных составило 5 658 672 человека, выздоровевших – 5 101 852 человека, а умерших – 139 316 человек. В настоящее время коронавирусом в России болеют 417 504 жителя во всех регионах страны, сообщает RT.

Среди регионов и субъектов России по тяжести эпидемиологической обстановки традиционно лидирует Москва, где заразились 5498 человек, выздоровели 6019 пациентов и скончались 114 человек. На втором месте находится Московская область с 2536 заболевших, 2112 вылечившихся и 21 умершим жителем. Её постепенно догоняет Санкт-Петербург: там заболели 1869 людей, побороли болезнь 2547 человек и умерли 99 человек. Напротив, меньше всего новых случаев заболевания было выявлено в Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах – 19, 6 и 1 случай соответственно, передаёт “Общественная служба новостей”.

Материал дополняется.



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