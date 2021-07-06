Мнение: Как США контролируют Ливан

Как США контролируют Ливан

Окончание Холодной войны – и особенно после 11 сентября – дало США возможность распространить контроль над огромными территориями. «Война против террора» стала новым методом контроля США над армиями и разведслужбами развивающихся стран.

Сюда относится и упрочение хватки США на большинстве арабских армий за последние два десятилетия.

Большая часть армий и разведслужб арабских стран – по утверждению США – очевидно нуждается в присутствии военных США для тренировки и руководства, так как только США может воевать и учить туземцев как воевать с «террористами» и только США правомочны решать, кто эти террористы.

На самом деле у США неблестящие достижения в борьбе против террористов на Ближнем Востоке – даже если согласиться с определением террористов по методу США/Израиля. Ни одно военное преступление и теракт США и Израиля не считаются по этому методу. Армии зависимых от США арабских государств обязаны придерживаться определения по методу США/Израиля. Ушли те годы, когда эти арабские государства в 1970-80 хотя бы на публику не соглашались с определением террористов по методу США/Израиля.

Во время Холодной войны США гнали зависимые от США арабские государства воевать против коммунизма – во имя «свободы» и «свободного мира». Смешно, но США использовали реакционных монархов Саудовской Аравии, ОАЭ, Марокко и Иордании как участников борьбы в рядах «свободного мира “против коммунизма. Точно так же Байден, недавно посетив Европу, объявил начало еще одной кампании против Китая и тоже во имя борьбы «за демократию против авторитаризма». И в этот раз США призовут на эту войну диктаторов Ближнего Востока.

Война без ограничений

Американская «война против терроризма» еще удобнее для мечты США о гегемонии и господстве, чем предыдущая война против коммунизма. В отличие от последней, «война против терроризма» не имеет конца и каких-либо ограничений. Это война без конкретных сроков и без конкретных достижимых целей, что и нравится США. США не может заявить о завершении «войны против терроризма», так же, как государства не могут объявить о завершении войны против бедности или преступности. Это войны виртуальные и теоретические, но для США они стали военной индустрией – необходимой для мирового господства.

Войска США сейчас находятся в большинстве арабских стран. Марокко, Ливия, Тунис, Судан, Египет, Ирак, Сирия, Ливан и все страны Персидского залива – в этих странах размещено значительное число военных США.

США также полностью контролирует арабские армии и разведслужбы, не только центральные банки, судей и «частные (традиционные) СМИ», которые, вероятно, получают наличные от США и ОАЭ для проведения кампаний против Сопротивления (даже «Новое ТВ» которое годами выступало в поддержку Сопротивления и против саудовского режима стало надежной пропагандистской станцией для США и ОАЭ).

На прошлой неделе Франция провела специальную конференцию в помощь армии Ливана. Командующий ливанской армией стал скрепой заговоров США в регионе. Этого командующего Жозефа Аюна трижды приглашали в Вашингтон, и США надеются изобразить из ливанской армии спасителя нации – неважно, что эта армия ни разу не была замечена в каких-то достижений или героизме. Разумеется, общественность выразила отвращение к коррумпированным лидерам сект (хотя для ливанцев проще презирать коррумпированного политика другой секты, чем своей) и Запад и власти Персидского залива изображают армию как единственную национальную структуру, достойную доверия. В Вашингтоне за последние недели прошло несколько конференций по ливанской армии – в надежде, что она сможет служить противовесом Хезбалле.

Контроль США с 2005 года

С момента вывода сирийских войск из Ливана весной 2015 года после убийства саудовско-ливанского премьер-министра Рафика Харири, США практически взяла Ливан под контроль и согласовывает свои действия с со своими арабскими союзниками, прежде всего с саудовским режимом.

США обеспечили себе контроль над ливанской армией и различными разведслужбами, и усердно подрывали антиизраильскую военную доктрину армии. Вместо того, чтобы сражаться против Израиля (крупнейшего агрессора в современной истории Ливана), врагом назначили неопределённых террористов, которые вечно готовы – по каким-то необъяснимым причинам – захватить Ливан. Что касается тренировок армии, США не позволяет даже вообразить угрозу со стороны Израиля. США предоставляет помощь и оружие ливанской армии, но по завышенным оценкам для подержанной техники, которыми хвастает посольство США в Бейруте, чтобы изобразить якобы значительное усиление ливанской армии.

На самом деле вооружение, поставленное США Ливану (с большим шумом и на официальных церемониях с участием послов США и командующих армией) – совершенно бесполезно для любой серьезной войны. То оружие, которое нужно Ливану (истребители и ракеты большой дальности) США запрещает иметь армии Ливана, и США угрожали бы Ливану, если бы Ливан согласился принять бесплатное вооружение от России или Ирана.

Даже до начала гражданской войны, мы знали из рассекреченных дипломатических документов, что США заставили Ливан отказаться от щедрого предложения арабской финансовой помощи для защиты Ливана от израильской агрессии. Другими словами, США спонсирует ливанскую армию, чтобы она оставалась слабой, неэффективной и бесполезной. Вместо истребителей США посылает Ливану несколько «кукурузников» Сессна, в Калифорнии их используют для опыления полей. Но США воображают, что смогут задурить голову ливанцам, называя эти кукурузники «ливанскими ВВС».

И как все прочие обученные США армии в регионе, ливанская армия провалила важный экзамен в 2014 году, когда она не смогла даже спасти своих солдат и офицеров, которых похитили ИГИЛ и Ан-Нусра в Ирсале. Так же, как афганская армия против Талибана, или иракская – против ИГИЛ, обученные США армии в регионе провалили задание, для которого, якобы их специально готовили, для борьбы с теми, кого США зовет «террористами».

Хезбалла против ИГИЛ и Ан-Нусры

Когда ИГИЛ и Ан-Нусра (Аль-Каида) проникли в Ливан и начали взрывать заминированные машины, это Хезбалла, а не ливанская армия нанесла им поражения и вышвырнули их через границу. Так же, как Хезбалла и ее союзники в Сирии собирались покончить с угрозой ИГИЛ и Ан-Нусры в 2017, США приказали ливанской армии обстрелять какие-то неназванные места, чтобы показать, что якобы ливанская армия – а не Хезбалла – добилась очищения Ливана от угрозы ИГИЛ и Ан-Нусры.

Эксперты-сионисты в Вашингтоне открыто говорят о роли ливанской армии в борьбе против Хизбаллы. Но армия отражает состав общества – не меньше трети рядовых в ней шииты, и немало не-шиитов также за сопротивление Израилю.

Командование армией пыталось вернуть ее к состоянию до 1975 года, когда ближайшее окружение главнокомандующего было той же секты (главнокомандующий всегда маронит (христианская секта-пер.), по сектантской конституционной реформе 1988 года).

Главнокомандующий порвал с союзниками Хезбаллы, которые поставили его на это пост, и в основном приказывал армии то, что ему велит правительство США. Газета Аль-Ахбар пишет о тайных выплатах главнокомандующему, и он, похоже, имеет специальный фонд для подкупа журналистов, которые публикуют про него льстивую пропаганду в ливанских и других арабских СМИ.

США хотят, чтобы ливанская армия сменила Хезбаллу как мощнейшая вооруженная сила в Ливане, но союз Вашингтона с Израилем требует, чтобы ливанская армия была слабой и неэффективной. В этом главная дилемма политики США в Ливане.

США снабжают армию оружием, которое в США использует местная полиция, но хочет, чтобы ливанцы верили, что армия может справиться с любой внутренней или внешней угрозой. То есть та армия, которая не смогла даже очистить улицы от блокпостов правой партии «Ливанские силы» в 2019 и 2020.

Более того, США хотят сделать Жоржа Аюма президентом, но то, что США приказывают ему делать с армией, лишают его поддержки Хезбаллы и ее союзников в Ливане. Ливанская армия слаба, как никогда, а США хотят, чтобы она победила. Но как может такая армия противостоять (как этого хотят США) Хезбалле?

(с) Асад Абухалил ливанско-американский профессор политических наук в калифорнийском университете штата.

https://consortiumnews.com/2021/07/02/the-angry-arab-how-the-us-controls-lebanon/ – оригинал на английском

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