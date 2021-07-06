Мнение: Почему кредиты для бизнеса так дорого стоят

Самый интересный блог в Рунете — Кремлин.ру, сайт президента России. В большей части других политических блогов или фантазируют, не имея доступа к настоящим секретам, или пересказывают своими словами чужие новости.

У нас с вами есть старая травма — мы привыкли, что всё официальное насквозь фальшиво и оторвано от реальности. Действительно, речи Леонида Брежнева читать невозможно — сплошная вода и лозунги, как у циничного студента. Цензура не допускала до широкой публики живую речь генсека, так как партия считала, будто широким массам о наших неудачах знать не нужно.

Сейчас эпоха сменилась. Когда Владимир Путин говорит под камеры, он не вещает заранее заготовленные шаблонные фразы, а именно говорит: корректно и дипломатично, но по существу. Если вы интересуетесь политикой, очень рекомендую включить Кремлин.ру в свой список для ежедневного чтения. Вы получите не только массу удовольствия, но и ценную информацию из самых первых рук.

Вот, к примеру, расшифровка прямой линии с президентом, прошедшей несколько дней назад. Владимиру Путину прислали два миллиона вопросов на самые разные темы, и он выбрал несколько тем, чтобы изложить по ним свою позицию. Обсудили прививки от ковида, обсудили инфляцию на стройматериалы — это понятно. Сюрпризом стала позиция президента по восстановлению СССР в прежних границах, президент высказался жёстко против:

http://kremlin.ru/events/president/news/65973

Мы с Кримсоном обсуждали это в воскресной «Свинье». Если вкратце, заявление Владимира Путина можно встретить только аплодисментами:

https://sponsr.ru/greenpig/5513/Klub_Zelenoi_Svini_67_Specialnyi_vypusk__Pryamaya_liniya_s_Vladimirom_Putinym

В общем, читайте источники. Они обычно не только полезнее пересказов, но и интереснее.

Теперь о предпринимателе из Сургута, которому банки отказывались давать деньги в долг. Процитирую фрагмент Прямой линии:

http://kremlin.ru/events/president/news/65973

Как представитель предпринимателей обращался неоднократно за финансовой поддержкой, за получением кредитования на развитие бизнеса, но те условия, которые предлагает кредитная организация, не позволяют эффективно развиваться. Это высокие процентные ставки, от 18 и выше, это сроки кредитования до трёх лет, то есть очень короткие, также требуют залог. Такие условия не позволяют получить эффективную финансовую поддержку и направить денежные средства на развитие и, как результат, на развитие предпринимателей, которые могут стать локомотивом нашей экономики.

Соответственно, вопрос: рассматривается ли Правительством эффективная поддержка предпринимателей в этих вопросах: увеличение сроков кредитования, снижение процентной ставки и отсутствие залогов? Это я говорю про оборотное кредитование, суммы небольшие – 5–10 миллионов, то, что необходимо микробизнесу. Вот в этом заключается вопрос.

Для начала стоит понять позицию банков.

Инфляция в России сейчас составляет примерно 6%, таким образом 18%, которые предлагают предпринимателю — это на самом всего лишь 12% годовых. Банк должен что-то заработать на кредите, иначе нет смысла его выдавать, проще купить облигации. Допустим, банк зарабатывает на кредите 2% годовых. Итого остаются 10%, которые банк закладывает на риск. То есть банк полагает (я сейчас очень сильно упрощаю), что один из десяти кредитов превратится в тыкву, так как предприниматель или не сможет, или не захочет вернуть долг.

Банки смотрят на ситуацию вполне трезво.

Наша деловая культура начала формироваться относительно недавно, в нулевые годы. Многие бизнесмены не видят ничего особенного в том, чтобы отказаться от своих обязательств, когда им это выгодно. Не спешите хлопать ладонью по столу, я знаю, что бизнесмены — одна из самых ответственных и порядочных социальных групп в России. Однако общий уровень российской деловой культуры пока что невысок, поэтому быть «лучше среднего» мало. Кроме того, «паршивых овец» среди представителей бизнеса также хватает. Банк не может надеяться, что сумеет вычислить таковых на этапе одобрения кредита.

Опять-таки, сами банки обычно пытаются надуть своих клиентов — скрытыми комиссиями, например, или так называемыми «структурными продуктами», или ещё десятком способов. Нет ничего удивительного, что многие считают банкиров скорее врагами, чем партнёрами. Долги по зарплате, долги контрагентам предприниматели обычно платят, даже в тяжёлой ситуации, а вот долги банкам часто стараются любым способом спихнуть с баланса. Понятно, что банки вынуждены закладывать всё это в проценты.

Впрочем, главная причина невозврата долгов банку — физическое отсутствие денег у должника. Взял кредит, открыл кафе. Посетителей мало, прибыли нет, кредит платить не с чего. Отмотать время назад нельзя — деньги уже потрачены на аренду, ремонт, зарплату и торговое оборудование. Остаётся только останавливать платежи банку и ждать, когда банк согласится списать миллионный долг за 50 тысяч рублей. У меня нет точной статистики, но, думаю, я не сильно ошибусь, если предположу, что провалом заканчиваются два проекта из трёх. В январе у метро выросли три ларька с шавермой, в декабре остался работать только один ларёк.

Некоторые скажут на это, что бизнес — страшно убыточное дело, но более вдумчивые вспомнят, что банки всё же получают обратно 9 кредитов из 10. Действительно, тут работает принцип лягушачьей икры. Только малая часть икринок вырастает в лягушек, однако это не значит, что лягушки являются вымирающим видом.

Вернёмся к ларькам с шавермой. Допустим, открыть ларёк стоит 200 тысяч рублей. Допустим, он даёт 30 тысяч рублей прибыли в месяц. У метро в январе выросли, как я указал выше, три ларька.

Первый ларёк закрылся через месяц. С учётом распродажи оборудования и так далее чистый убыток составил 100 тысяч рублей. Второй ларёк закрылся через полгода. Он работал примерно в ноль, так что убытков не было — просто владелец не получал дохода. Третий ларёк проработал пять лет и принёс за это время хозяину 1,8 млн рублей. Как видите, если считать в штуках, получается «две трети разорились». А если считать в рублях, получается «1,7 млн рублей прибыли».

С кредитами примерно так же. Некоторые банкротятся, это правда. Зато другие за пару десятилетий ведения бизнеса накапливают историю из 30-50 успешно возвращённых кредитов.

Из этого следует нехитрый вывод. Если государство хочет развивать малый бизнес, кредиты — последнее, на что нужно обращать внимание. Тут как с водкой: в пакет помощи малообеспеченным семьям дешёвую водку включать не надо, она только усугубит проблемы.

Когда малый бизнес работает давно, кредиты ему не нужны, так как он либо прибылен — и тогда денег хватает безо всяких кредитов, либо убыточен — и тогда кредит он вернуть не сможет. Начинающие же бизнесмены в любом случае будут разоряться, так что нет смысла усложнять старт, вешая им на шею кредитный жернов. Начинать надо на свои.

А вот чтобы начать было легче, государство может освободить предпринимателей от ряда стартовых платежей. Более конкретно, можно дать год бесплатной аренды офиса, временную точку на рынке по льготной цене, дорогостоящее оборудование на прокат и так далее — включая, конечно же, разрешение не платить варварский сбор за юридический адрес. Неплохой идеей будет и поставка товара без предоплаты с возможностью вернуть нераспроданное без штрафа. Идея в том, чтобы подстелить предпринимателю матрас в том месте, где он первый раз упадёт, дать ему возможность пройти неудачный опыт с минимальными потерями.

Чем быстрее предприниматель переживёт свои первые провалы, тем быстрее он откроет нормальный, прибыльный бизнес, который будет давать работу гражданам России и платить налоги в бюджет Российской Федерации.