Она его стесняется – Личное мнение

В Сториз Инстаграма Анастасии Тиматевой, ранее известной как Решетова, недавно появилась интересная картинка с морковками.



Фото: Соцсети

Эта картинка наглядно демонстрирует то, чего так стеснялась или до сих пор стесняется Настя.

Решетова стесняется своих отношений (прошлых или настоящих) с мужчиной маленького роста.

Иначе зачем она пилит картинку морковок, намекающие на наличие у мужчины большого члена при маленьком росте, ставит под этими морковками подмигивающий смайлик и подписывает: «100%»?

Кому и что доказывает эта неумная женщина?

Когда тебя в твоём партнёре ничего не смущает, когда ты его не стесняешься, то ты и не намекаешь окружающим на то, что его, по твоим меркам, недостаток, компенсируется чем-то иным.

Так ведут себя только те, которым рядом с партнёром — неловко.

Да, она не красавица, но прекрасная мать. Да, он намного старше, но хорошо обеспечен. Или вот, как у Тиматевой: да, росточком не вышел, но в корень пошёл.

Что там, куда и у кого пошёл, мы с вами доподлинно знать не можем. Врать — это, знаете ли, не мешки ворочать. Можно и подписчицам врать, и самому низкорослому мужчине — о его богатырском достоинстве в штанах.

Дело — не в этом, а в том, что Решетова оправдывается, а, значит, сама себя виноватит.

Вон относительно молодая, улыбчивая и красивая жена старого, толстого и маленького Цекало висит на нём довольная и ничего никому не объясняет. Значит, её всё устраивает.

Вина надуется — и давай со своим Санчо Пансо веселиться.



Фото: Соцсети

А Решёткина со своим холостяком на каблуках вечно перекошенная и согнутая в три погибели была, ещё и объясняется перед всем миром.



Фото: Соцсети

Смотрю я на всё это и думаю: «Ну, не нравятся тебе невысокие — зачем ты с ними связываешься?»

Мужиков, что ли, мало, чтобы изнурять себя теми, кого стесняешься? Жизнь-то одна. Зачем её так бездарно спускать в унитаз?

А вы стесняетесь своих партнёров ил партнёрш? Если да, то почему вы — с ними?

За откровенные ответы буду очень признательна.

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