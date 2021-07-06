Она его стесняется – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Сториз Инстаграма Анастасии Тиматевой, ранее известной как Решетова, недавно появилась интересная картинка с морковками.
Фото: Соцсети
Эта картинка наглядно демонстрирует то, чего так стеснялась или до сих пор стесняется Настя.
Решетова стесняется своих отношений (прошлых или настоящих) с мужчиной маленького роста.
Иначе зачем она пилит картинку морковок, намекающие на наличие у мужчины большого члена при маленьком росте, ставит под этими морковками подмигивающий смайлик и подписывает: «100%»?
Кому и что доказывает эта неумная женщина?
Когда тебя в твоём партнёре ничего не смущает, когда ты его не стесняешься, то ты и не намекаешь окружающим на то, что его, по твоим меркам, недостаток, компенсируется чем-то иным.
Так ведут себя только те, которым рядом с партнёром — неловко.
Да, она не красавица, но прекрасная мать. Да, он намного старше, но хорошо обеспечен. Или вот, как у Тиматевой: да, росточком не вышел, но в корень пошёл.
Что там, куда и у кого пошёл, мы с вами доподлинно знать не можем. Врать — это, знаете ли, не мешки ворочать. Можно и подписчицам врать, и самому низкорослому мужчине — о его богатырском достоинстве в штанах.
Дело — не в этом, а в том, что Решетова оправдывается, а, значит, сама себя виноватит.
Вон относительно молодая, улыбчивая и красивая жена старого, толстого и маленького Цекало висит на нём довольная и ничего никому не объясняет. Значит, её всё устраивает.
Вина надуется — и давай со своим Санчо Пансо веселиться.
Фото: Соцсети
А Решёткина со своим холостяком на каблуках вечно перекошенная и согнутая в три погибели была, ещё и объясняется перед всем миром.
Фото: Соцсети
Смотрю я на всё это и думаю: «Ну, не нравятся тебе невысокие — зачем ты с ними связываешься?»
Мужиков, что ли, мало, чтобы изнурять себя теми, кого стесняешься? Жизнь-то одна. Зачем её так бездарно спускать в унитаз?
А вы стесняетесь своих партнёров ил партнёрш? Если да, то почему вы — с ними?
За откровенные ответы буду очень признательна.
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет