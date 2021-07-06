 

Бренд Bugatti сменил владельцев

06.07.2021, 11:40, Новости дня
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Германский автопроизводитель Volkswagen AG продает бизнес по производству люксовых спортивных автомобилей Bugatti, создавая новую компанию, которой совместно будут владеть хорватский стартап по выпуску электромобилей Rimac Automobili и Porsche AG, подразделение VW, сообщили СМИ.

Rimac будет контролирующим акционером с долей в 55% в совместном предприятии, Porsche будет принадлежать оставшаяся часть. При этом Porsche сохранит за собой 24% акций Rimac, передает «Интерфакс». Ожидается, что официально новая компания начнет работу в четвертом квартале 2021 года. Она будет базироваться в Загребе.

Сделка знаменует собой конец эпохи для Bugatti, одного из самых узнаваемых имен в мире роскошных автомобилей. Бренд принадлежал VW два десятилетия, но теперь германский концерн нацелен на переход к производству электромобилей, отмечает издание.

Ранее автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и группа PSA Group (Peugeot-Citroen) подтвердили, что ведут переговоры о слиянии.



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