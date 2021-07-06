 

При подтоплении на Кубани погибли три человека

06.07.2021, 11:40, Новости дня
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В результате подтопления в Краснодарском крае погибли три человека, в том числе ребенок, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Три человека погибли, среди них один несовершеннолетний», – сказал источник ТАСС. По его словам, факты зарегистрированы в Туапсинском районе.

Ранее первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко заявил, что в результате сильных ливней в Краснодарском крае оказались подтопленными 13 населенных пунктов, подтоплены более 500 придомовых территорий, вода зашла в 290 домов. 

Во вторник началась эвакуация людей из подтопленных домовладений поселка Джубга Краснодарского края, где подтопленными оказались около 150 придомовых территорий. В МЧС сообщили, что подтопленными остаются 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, эвакуированы 136 человек.

В понедельник в Сочи объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. Шторм повредил в городе около 30 пляжей. В реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды, жителей призвали собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Тем временем федеральную трассу Джугба – Сочи перекрыли из-за схода селя.



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