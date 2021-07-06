Сиенна Миллер впервые вышла в свет с новым бойфрендом-миллиардером

Экс-невеста Джуда Лоу Сиенна Миллер перестала скрывать свои отношения с миллионером Арчи Кесвиком. Влюбленные появились на публике, посетив матч по теннису на седьмой день Уимблдона в Лондоне. Сиенна и Арчи не скрывались от фотографов в VIP-ложе и затем в корнере британского журнала Vogue после матча. Пара выглядела счастливой и не стеснялась демонстрировать чувства.

Для выхода в свет Сиенна выбрала легкий брючный комплект в синюю полоску, а на Арчи был классический костюм похожего оттенка.

Впервые папарацци удалось снять Сиенну в компании молодого человека на улицах Нью-Йорка в мае этого года. В парке на Гудзоне Миллер гуляла, держась за руку с мужчиной в темных очках. Журналисты легко узнали в нем 40-летнего директора сети отелей Mandarin Oriental Hotel Group Арчи Кесвика.

Арчибальд Кесвик – представитель обеспеченной семьи (состояние семьи оценивается в 6,35 миллиарда фунтов стерлингов), сын одного из основателей Mandarin Oriental Hotel Group Саймона Кесвика. У него есть две сестры, а сам он – средний ребенок в семье. Сейчас наследнику богатой семьи, выходцев из Шотландии, 40 лет и он возглавляет семейный бизнес. С Сиенной Миллер Арчи знаком давно. Еще 10 лет назад их имена упоминались в одной статье издания The Guardian, молодых людей тогда называли “близкими друзьями”. Возможно, с годами их дружеские отношения переросли в романтические.

Сиенна Миллер и Арчи Кесвик на прогулке в Нью-Йорке, май 2021

Напомним, в сентябре 2020 года Сиенна Миллер рассталась с Лукасом Цвирнером, который был младше ее на 10 лет. Актриса и владелец арт-галереи встречались чуть больше года. Примечательно, что еще в начале 2020-го журналисты и папарацци приписывали отношениям Сиенны и Лукаса совсем иной статус. После того как Сиенна начала прятать от фотографов свои руки под перчатками, сумками и рукавами одежды, в СМИ началась спекуляция на тему грядущей помолвки пары. Но свадьбы так и не случилось.