 

Мнение: Цыплята прорвались к читателю

06.07.2021, 11:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

А вот уже и некоторый прорыв! Вчера, если кто не заметил, ЖЖ, прогибаемый ковидобесами, продолжил свой тихий саботаж и опять ВООБЩЕ не включил в рейтинг мою запись про “Слабые вакцины и болезнь Марека”. Типа, статья неинтересная до такой степени, что недостойна включения не то что в Топ25, но и в Топ500 и даже в Топ1000.

Обычно такие “нерейтингуемые” посты сильно теряют в популярности. Но – не в этот раз! Несмотря на полный игнор со стороны ЖЖ, мой вчерашний “Марек” все равно выступил как настоящий топовый пост: под три сотни комментариев, много “лайков”, а главное – посещаемость на уровне поста из первой десятки ЖЖ.

Вот так-то, ковидобесы. Правду не затормозить – она еще всех вас переедет.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.09 / Эксперты объяснили опасность заправки автомобиля с работающим мотором

31.03 / “Жуки”: 5 интересных фактов о новом сезоне сериала

25.11 / Мнение: Удар “серпом” в Арденнах

12.01 / Мэрия Москвы лишила «ДОМ-2» павильона для кастингов и редакции журнала

18.10 / Мнение: Високосный Год

04.03 / Медики назвали лучший и худший виды хлеба, влияющие на уровень сахара в крови

17.03 / “Чтобы не получить “ответку””: В ЛНР рассказали о методах ведения боевых действий ВСУ

14.07 / Путину золото больше не нужно?

02.07 / В России придумали новую страховку для пенсионеров

15.01 / Садальский рассказал о последних днях покойного худрука «Ералаша» Грачевского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика