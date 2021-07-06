Мнение: Цыплята прорвались к читателю

А вот уже и некоторый прорыв! Вчера, если кто не заметил, ЖЖ, прогибаемый ковидобесами, продолжил свой тихий саботаж и опять ВООБЩЕ не включил в рейтинг мою запись про “Слабые вакцины и болезнь Марека”. Типа, статья неинтересная до такой степени, что недостойна включения не то что в Топ25, но и в Топ500 и даже в Топ1000.

Обычно такие “нерейтингуемые” посты сильно теряют в популярности. Но – не в этот раз! Несмотря на полный игнор со стороны ЖЖ, мой вчерашний “Марек” все равно выступил как настоящий топовый пост: под три сотни комментариев, много “лайков”, а главное – посещаемость на уровне поста из первой десятки ЖЖ.

Вот так-то, ковидобесы. Правду не затормозить – она еще всех вас переедет.