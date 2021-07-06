Ученые уточнили условия теплового стресса для человека

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06.07.2021, 11:22, Разное
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В настоящее время климат 12% поверхности планеты ученые считают смертельным для человека. В зависимости от скорости изменения климата, зона неподходящая для жизни людей может расшириться до 45-70% к концу этого века. В условиях постоянного стресса от действия жары могут оказаться 44-75% людей. Экстремальная жара становится все более частым явлением. Это явление, например, в 2003 году унесло более 70 тысяч жизней в Европе.

«Мы изучили, какие температуры предпочтительны, и какие вредны для человека, сельскохозяйственных животных и растений. Они оказались удивительно похожими», – сообщил Сентолд Ассенг (Senthold Asseng), профессор Мюнхенского технического университета, соавтор научной работы.

Авторы проанализировали научные данные о лучших температурах для жизни человека, жетонных и растений, опубликованные на английском языке с 1950 по 2020 год. Оказалось, что оптимальным диапазоном является окно между 17 и 24 градусами.

Ученые обнаружили, что человек начинает ощущать легкий тепловой стресс, когда при высокой влажности температура становится выше 23 градусов или при низкой влажности – выше 27.

«Если на людей в течение длительного времени действует температура выше 32 градусов при очень высокой влажности или выше 45 градусов при очень низкой влажности, это может оказаться смертельным», – сообщил Ассенг.

Ученые пишут, что для борьбы с жарой в городах можно использовать различные стратегии, включая затенение при помощи деревьев, рациональное планирование домов, использование систем охлаждения. Они указывают, что такие удобства доступны не всем, поскольку требуют больших ресурсов.

«Генетическая адаптация к изменению климата часто занимает несколько поколений. Имеющегося времени слишком мало для высших форм жизни. Если текущие тенденции сохранятся, многие живые организмы могут сильно пострадать или полностью исчезнуть», – цитирует неутешительные выводы Ассенг.



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