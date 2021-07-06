 

В Виннице 17 человек попали в больницы с отравлением. Некоторые из них – школьники-выпускники

06.07.2021, 11:20, Новости дня
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“В период с 3-го по 5 июля в больницы Винницы с предварительным диагнозом “острый энтероколит” госпитализированы 17 человек, которые 3 июля употребляли пищу в ресторане в селе Майдан-Чапельский Винницкого района. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий”, – сообщила ГСЧС.

Местное издание “20 минут” пишет, что в ресторане праздновали выпускной восемь школьников с родителями и классным руководителем. В заведении были еще две компании, которые праздновали годовщины окончания школы.

У всех были одинаковые симптомы: слабость, диарея, тошнота и рвота, высокая температура, сказано в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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