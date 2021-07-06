 

Министр агрополитики Украины о рынке земли: Не будет никакого ажиотажа

06.07.2021, 11:20, Новости дня
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Он считает, что после открытия рынка сельскохозяйственной земли на продажу, в частности, в Полтавской и Черкасской областях выставят от 0% до 0,2% земель.

“Стоит объяснить одну простую вещь. Люди, которые хотели отчуждения земли, которым требовались средства или еще что-то – они уже это сделали. Не будет никакого ажиотажа относительно продажи земли. Потому что все сегодня понимают, земля – это лучший депозит для владельца земли”, – объяснил Лещенко.

Министр назвал три важных, с его точки зрения, факта о земле.

она стабильно приносит доход;
ежегодно стоимость актива растет;
в любой момент можно работать, хозяйствовать на этой земле, развивая личное сельское хозяйство.

“Сегодня очень много молодых людей, которые работали за границей или в больших городах, возвращаются в деревню. Когда сегодня пандемия, кризис, когда все останавливается, они возвращаются домой и начинают работать на своей земле. Кто-то занимается садоводством, кто овощеводством и так далее, и я не верю в историю о том, что люди будут в очередях стоять, продавать землю и так далее”, – отметил он.

По словам Лещенко, украинская земля недооценена.

Контекст:

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

С 1 июля, согласно закону, в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, говорил Лещенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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