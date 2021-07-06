 

“Очень провокационно. На грани”, “Огонь-баба”, “Секс”. Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками

06.07.2021, 11:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Доброе утро! Заказала себе “профессионального фотографа девушек возле ларьков”. Как вам?” – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Подписчики отреагировали на фото.

“Секс”, – написал shultz_911.

“Огонь-баба”, – прокомментировал tom_sawyer85.

“Очень провокационно. Прямо на грани”, – заявила tania.savelyeva.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.02 / Силы возглавляемой США коалиции попали под ракетный обстрел в Ираке

18.01 / В украинских электричках установят камеры наблюдения

26.11 / Эксперты рассказали, какие полезные ископаемые могут заинтересовать землян на Луне

14.11 / Соведущий Урганта Хрусталев попал в реанимацию

04.08 / Захватчику заложников в банке Киева предъявлено обвинение

16.01 / Amazon открывает для партнеров доступ к своей системе искусственного интеллекта

26.07 / Компания Skoda обновила модели в России

20.11 / Объявлен список устройств Vivo для прошивки OriginOS

21.04 / В Печерском районе Киева обстреляли дорожных рабочих. Одного ранили в ногу

07.05 / СБУ заявила о задержании членов добровольческого батальона, которые занимались рэкетом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика