 

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому, Тимошенко и Бойко – опрос

06.07.2021, 11:20, Новости дня
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Нардепу и лидеру “Батьківщини” Юлии Тимошенко доверяют 30%, не доверяют – 68%. Сопредседателю партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют – 58%.

Остальные политики расположились следующим образом:

лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко – доверяют 24%, не доверяют – 75%;
сопредседатель ОПЗЖ Виктор Медведчук – доверяют 16%, не доверяют – 70%;
премьер-министр Денис Шмыгаль – доверяют 16%, не доверяют – 52%, не слышали о таком – 28%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 30 июня – 3 июля среди 2500 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. 

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

20 мая 2021 года исполнилось два года со дня инаугурации Зеленского.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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