 

У Владимира Меньшова мог остаться внебрачный сын

06.07.2021, 11:16, Разное
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У покойного режиссера Владимира Меньшова мог остаться внебрачный сын. Об этом несколько лет назад в рамках интервью заявил сам создатель фильма «Москва слезам не верит».
Более 50 лет Владимир Меньшов состоял в браке с Верой Алентовой. В семейной жизни четы были и сложные времена, когда пара рассталась на четыре года.

В какой-то момент у Владимира Меньшова начался роман с Людмилой Туевой. Актриса была моложе избранника на девять лет. Пара практически сразу после знакомства начала жить вместе.

Режиссер спустя некоторое время вернулся к Вере Алентовой, поскольку не получилось найти счастье на стороне. В 1977 году Людмила Туева родила сына Александра. Ходили слухи, что отецом ребенка является именно Владимир Меньшов.

Несколько лет тому назад Владимир Меньшов и Вера Алентова дали большое интервью в рамках программы «Судьба человека». От ведущего прозвучали вопросы о Людмиле Туевой. Меньшов заявил, что ничего не знает о возможном сыне, но Борис Корчевников настаивал, что таковой существует. Потом ведущий отметил, что СМИ могут неправильно трактовать заявление режиссера и заявить, что тот отказывается от родного сына. Тогда Меньшов заявил, что не собирается этого делать, а наследника зовут не Александр, а Николай.

Напомним, что оскароносный режиссер скончался 5 июля в результате последствий коронавируса. Прощание с ним состоится в Доме кино 8 июля.

Источник: www.kp.ru



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