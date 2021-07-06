 

Опубликован список пассажиров пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26

06.07.2021, 11:10, Разное
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Утром 6 июля пассажирский самолёт Ан-26, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский – Палана исчез в районе пункта назначения. На его борту находились 29 человек, включая шестерых членов экипажа и 23 пассажиров. Что именно произошло с воздушным судном – пока неизвестно.

Позже РИА ФАН опубликовал список пассажиров и членов экипажа пропавшего рейса. Из числа пассажиров в самолёте находились:

  • Константин Лаптев 1977 года рождения;
  • Ольга Устинова 1988 года рождения;
  • Михаил Кудашкин 1987 года рождения;
  • Петр Аяни 1984 года рождения;
  • Анастасия Попель 1981 года рождения;
  • Александр Каримулин 1979 года рождения;
  • Мария Нестерова 1952 года рождения;
  • Алена Лисичкина 1987 года рождения;
  • Мария Широкова 1999 года рождения;
  • Александр Андрейкин 1977 года рождения;
  • Ольга Андрейкина 1974 года рождения;
  • Ольга Мохирева 1979 года рождения;
  • Евгений Левицкий 1983 года рождения;
  • Иван Сивак 1986 года рождения;
  • Екатерина Поникарова 1990 года рождения;
  • Евгений Нестерук 1986 года рождения;
  • Юрий Столяров 1984 года рождения;
  • Юлия Суровцева 1977 года рождения;
  • Сергей Бояршин 1963 года рождения;
  • Татьяна Майорова 1990 года рождения;

А также двое детей 2004 и 2014 годов рождения.

В состав экипажа входили:

  • Рустем Завгаров 1956 года рождения – бортмеханик;
  • Иван Неверов 1990 года рождения – бортоператор;
  • Дмитрий Никифоров 1986 года рождения – командир воздушного судна;
  • Александр Анисимов – второй пилот;
  • Владимир Садиев 1972 года рождения – штурман;
  • Ирина Середа 1982 года рождения – бортпроводник.


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