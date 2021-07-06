Опубликован список пассажиров пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26

Утром 6 июля пассажирский самолёт Ан-26, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский – Палана исчез в районе пункта назначения. На его борту находились 29 человек, включая шестерых членов экипажа и 23 пассажиров. Что именно произошло с воздушным судном – пока неизвестно.

Позже РИА ФАН опубликовал список пассажиров и членов экипажа пропавшего рейса. Из числа пассажиров в самолёте находились:

Константин Лаптев 1977 года рождения;

Ольга Устинова 1988 года рождения;

Михаил Кудашкин 1987 года рождения;

Петр Аяни 1984 года рождения;

Анастасия Попель 1981 года рождения;

Александр Каримулин 1979 года рождения;

Мария Нестерова 1952 года рождения;

Алена Лисичкина 1987 года рождения;

Мария Широкова 1999 года рождения;

Александр Андрейкин 1977 года рождения;

Ольга Андрейкина 1974 года рождения;

Ольга Мохирева 1979 года рождения;

Евгений Левицкий 1983 года рождения;

Иван Сивак 1986 года рождения;

Екатерина Поникарова 1990 года рождения;

Евгений Нестерук 1986 года рождения;

Юрий Столяров 1984 года рождения;

Юлия Суровцева 1977 года рождения;

Сергей Бояршин 1963 года рождения;

Татьяна Майорова 1990 года рождения;

А также двое детей 2004 и 2014 годов рождения.

В состав экипажа входили: