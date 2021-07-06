Москва подала заявку на проведение Всемирной универсальной выставки

Москва приступила к подготовке заявочной книги “Экспо-2030”. Чтобы победить, столица России должна получить большинство голосов членов Международного бюро выставок (МБВ) на Генеральной ассамблее в 2023 году. Делегаты будут принимать решение, ознакомившись с итогами инспекционного визита МБВ в Москву.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин отметил, что город сделает все, чтобы стать комфортным и современным местом проведения Всемирной выставки. По его словам, Москва – мегаполис с сильной экономикой, развитой наукой и масштабными инфраструктурными проектами.

Тема заявки столицы России: “Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира”. Продвижением заявки займется АНО “Заявочный комитет “Москва Экспо-2030” Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Стоит отметить, что российские павильоны неоднократно признавали лучшими на выставках, а изобретения получали престижные награды.

Напомним, следующая Всемирная выставка состоится через четыре года в Осаке (Япония). Кстати, несколько лет назад заявку на проведение “Экспо-2025” подавал Екатеринбург, но город не смог набрать наибольшее количество голосов членов МБВ.