Мнение: А вот КАК они, блэт, мастерами-то вообще рождаются?:(

Добрый день. Вчера я написал пост о том, что сам покрыл теплицу. Сразу же набежали мастера плотницкого дела с воплями, что мне за такую халтуру надо руки оторвать и т.д. И никакие мои оправдания, что, вейс мир, я же впервые в жизни вообще что-то делал своими руками, не помогли (да я только расправлять весь этот сдоровый целлофан задолбался в одиночку!). И я так понял, что у них-то всё получилось идеально ещё в самый первый раз, когда только взяли в руки инструменты. И мне стало интересно, а почему это только у них всё сразу получается, а у других нет? Вот у меня одна из любимых книг – “Лёнька Пантелеев”, так там подробно описывается, как ни хрена у него работа с деревом сразу не получалась, одни мучения только. А у них всё вышло с первого раза, ну вот как так-то? И почему они с такими золотыми руками тогда миллионерами до сих пор не стали, обучая других этой премудрости (или таким гениальным мастером, как они, можно только родиться, а стать им нельзя?) или хотя бы оказывая населению плотницкие услуги высшего разряда, в который больше не сможет никто? Непонятно, надеюсь, эти сверхлюди и ниибические мастера 80 лвл когда-нибудь снизойдут до меня, простого рукожопа, и всё-таки раскроют свои тайны. А то дико хочется узнать, как же это у них с первого раза всё получилось и почему у других не получается, и почему же тогда они до сих пор не озолотились на своём таланте…

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