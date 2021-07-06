Мнение: Бабарико получил 14 лет тюрьмы

Бывший почти кандидат в президенты Белоруссии и бывший глава "Белгазпромбанка" получил 14 лет тюрьмы (прокуратура просила 15 лет). Посадили Бабарико не по политическим, а по экономическим статьям – крупная взятка (несколько фактов) + легализация средств полученных преступным путем. Думаю, мы теперь очень нескоро увидим банкиров, которые захотят идти в президенты Белоруссии.

Тихановскому, Статкевичу (обоим светит до 15 лет) и Колесниковой (ей светит 12 лет) приготовится. Там, тем более, политические статьи будут.

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