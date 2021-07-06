Гвен Стефани показала первые фото со свадьбы

Свадьба 51-летней солистки группы No Doubt Гвен Стефани и 45-летнего кантри-певца Блейка Шелтона была тайной. На церемонии, которая прошла в субботу, 3 июля, на ранчо певца в Оклахоме, присутствовали только самые близкие, в том числе и дети невесты от предыдущего брака с Гэвином Россдейлом. Но счастливая Гвен не смогла не поделиться радостью, и спустя три дня опубликовала первые свадебные фото в Instagram, отметив всех причастных к торжеству.

Как сообщают источники, близкие к паре, церемонию вел их друг и коллега по шоу The Voice Карсон Дейли. Кроме того, по сообщениям все тех же инсайдеров, перед тем, как дать друг другу клятвы верности, жених, невеста и ее трое сыновей поужинали в ресторане неподалеку.

На свадьбе невеста была в творения самого именитого дизайнера свадебных платьев Веры Вонг, которая на прошлой неделе отметила свое 72-летие. На церемонию Гвен надела платье с декольте и длинным подолом, а также фату с символичной вышивкой – именами молодоженов и детей Гвен. А праздновать бракосочетание певица предпочла в мини, дополнив образ ковбойскими сапогами на высоком каблуке.

Напомним, что Гвен Стефани и Блейк Шетон познакомились на шоу The Voice, в котором оба были наставниками. В начале ноября 2015 года слухи о романе музыкантов подтвердились, когда они стали выходить вместе в свет. Роман Блейка и Гвен развивался стремительными темпами: уже в декабре того же года они представили друг друга своим родителям, а певица познакомила нового бойфренда с детьми сыновьями Кингстоном, Зумой и Аполло. Помолвка пары состоялась только два года спустя – в октябре 2020 года, которую Гвен негласно подтвердила, появившись позже на публике с обручальным кольцом на безымянном пальце.