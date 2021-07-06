В Рыбинске ввели специальный регламент ухода за зелёными насаждениями
 

В Рыбинске ввели специальный регламент ухода за зелёными насаждениями

06.07.2021, 10:36, Новости
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Из-за установившейся в нашем регионе жаркой погоды цветники и молодые деревья в Рыбинске поливают чаще и обильнее. Работы проводят преимущественно в ночное время.

Уход за растениями на рыбинских улицах работники городского хозяйства проводят с апреля по октябрь. Все это время коммунальщики оберегают зелёные насаждения от вредителей, проводят полив, подкормку и санитарную обрезку. Но особое внимание цветникам уделяют в жаркие и засушливые дни. В такую погоду действует специальный регламент ухода, по которому растения поливают чаще и обильнее.

— В жаркую погоду мы поливаем ежедневно. Поливаем в ночное время, смена начинается в десять вечера и продолжается до семи часов утра. Если поливать днём, на листьях и лепестках остаются капли воды, которые могут привести к ожогам на растениях. В ночное время вода лучше проникает в почву, доходит до корней, не успевает испаряться с поверхности, — рассказала директор ООО «ДЭО» Елена Дементьева.

В Рыбинске больше 30 клумб и несколько десятков молодых деревьев, которые в первые два года после посадки требуют частого полива. За одну ночь с таким объёмом физически не справиться. Поэтому сначала работники увлажняют цветники, находящиеся на солнце. За смену на полив уходит пять-шесть трёхкубовых бочек.

Кроме зелёных насаждений службы городского хозяйства занимаются поливом рыбинских дорог и улиц. Работы также разделены на дневное и ночное время. Днём автомобили поливают наиболее загруженные транспортные участки, чтобы уменьшить деформацию асфальта, который становится пластичным от жары, из-за чего образуется колейность. Ночью с рыбинских улиц смывают пыль.

Пресс-служба администрации города Рыбинск



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