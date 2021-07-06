В Одессе погиб ветеран ГПСУ Курников, который в 2014 году в Крыму остался верным присяге

“Генерал Валерий Курников – ветеран Госпогранслужбы, который в 2014 году в Крыму сплотил вокруг себя верных присяге пограничников. Он одним из первых в комментарии иностранным журналистам начал называть события 2014 года в Крыму российской оккупацией. В это время Валерий Валерьевич был заместителем начальника Азово-Черноморского регионального управления по тылу”, – говорится в сообщении.

По данным газеты, в Симферополе он собирал вокруг себя семьи военнослужащих, помогал выбраться на материк. Также Курников сохранил и передал ценную служебную информацию на материковую Украину.

https://www.facebook.com/Prykordonnyk.Ukrainy/posts/4218566881513289

Издание не уточняло обстоятельства смерти, но в полиции порталу Odessa.online сообщили, что Курников утонул на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана. СМИ пишет, что он проживал в Житомире, а в Одессу приехал на отдых с семьей.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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