 

В Одессе погиб ветеран ГПСУ Курников, который в 2014 году в Крыму остался верным присяге

06.07.2021, 10:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Генерал Валерий Курников – ветеран Госпогранслужбы, который в 2014 году в Крыму сплотил вокруг себя верных присяге пограничников. Он одним из первых в комментарии иностранным журналистам начал называть события 2014 года в Крыму российской оккупацией. В это время Валерий Валерьевич был заместителем начальника Азово-Черноморского регионального управления по тылу”, – говорится в сообщении.

По данным газеты, в Симферополе он собирал вокруг себя семьи военнослужащих, помогал выбраться на материк. Также Курников сохранил и передал ценную служебную информацию на материковую Украину.

https://www.facebook.com/Prykordonnyk.Ukrainy/posts/4218566881513289

Издание не уточняло обстоятельства смерти, но в полиции порталу Odessa.online сообщили, что Курников утонул на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана. СМИ пишет, что он проживал в Житомире, а в Одессу приехал на отдых с семьей.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.11 / Ответственность за уклонение от подачи декларации должна быть суровой – Зеленский

01.10 / МИД заявил о наличии у РФ данных по сирийским наемникам в Карабахе

27.05 / Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменен

24.10 / Посетителей трех московских ТРЦ оштрафовали за нарушение масочного режима

14.06 / Обнаружена неизвестная науке популяция голубых китов

30.08 / Именно Акт провозглашения независимости Украины привел к развалу СССР, а не наоборот – соавтор Декларации о независимости

06.08 / Пушков: Лукашенко меняет политический курс Белоруссии

31.01 / Тунис зарегистрировал «Спутник V»

31.12 / Мишустин поздравил россиян с Новым годом

25.06 / В Минске более 760 тысячам человек запретили пить воду из-под крана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика