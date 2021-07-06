Умер режиссер “Смертельного оружия” и “Супермена” Доннер

Печальную новость изданию сообщила жена режиссера, продюсер Лорен Шулер, его партнер по кинобизнесу. Причина смерти не установлена.

Доннеру был 91 год,

Контекст:

Ричард Доннер наиболее известен как режиссер фильмов “Супермен” (1978) с Кристофером Ривом, франшизы “Смертельное оружие” с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером, “Балбесы” с Шонном Астином и “Леди-ястреб” с Мишель Пфайффер.

Также он снял серию фильмов “Байки из склепа”.

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