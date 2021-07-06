Диетолог назвала самые полезные каши

Многие россияне предпочитают есть на завтрак овсяную кашу, однако этому блюду существует ряд не менее полезных альтернатив. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова.

К примеру, утром можно подкрепиться бурым или диким рисом, который содержит много калия, помогающего выводить лишнюю жидкость из организма. Помимо него следует обратить внимание на пшенную кашу, богатую магнием. Он нужен для укрепления мышц и нервной системы. Для завтрака также подойдёт кус-кус из пшеницы твёрдых сортов или риса, сообщает телеканал “360”.