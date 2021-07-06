 

Эксперты сравнили доходы российских мужей и жен

06.07.2021, 10:16, Разное
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Далеко не все мужчины в России зарабатывают больше своих жён. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов Россельхозбанка.

Около половины участвовавших в опросе мужей (46%) зарабатывают на треть больше избранниц. Однако 38% опрошенных заявили, что в их семье доход примерно одинаковый. При этом 7,4% респондентов сообщили, что каждый из супругов в их паре откладывает деньги про запас отдельно от другого, сообщает телеканал “360”.



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