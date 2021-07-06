Ретейлеры в Москве заявили о невозможности в срок привить сотрудников от COVID

Московские поставщики продуктов и ретейлеры не смогут привить от коронавируса 60% работников до 15 июля, они просят перенести срок завершения вакцинации на месяц, сообщают СМИ.

Ассоциация «Русбренд», которая объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever и другие компании, попросила мэрию перенести на месяц сроки исполнения указа об обязательной вакцинации для некоторых сфер, передает «Коммерсант».

В качестве альтернативы предлагается не штрафовать работодателей, не успевших выполнить предписание властей.

Подчеркивается, что запись на вакцинацию растянулась до августа, при этом сокращается количество доступных вакцин. Вследствие этого на данный момент им не удалось привить даже 20% работников.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) назвали основными препятствиями прививочной кампании среди сотрудников в отрасли отсутствие мобильных пунктов вакцинации, ограниченную пропускную способность постоянно действующих точек, а также технические ограничения систем регистрации и сбора данных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал гранты 100 предприятиям, которые первыми вакцинируют 60% работников.